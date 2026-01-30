Oberliga-Torwart wechselt zum Brandenburgligisten

Der Brandenburgliga-Spitzenreiter MSV Neuruppin vermeldet einen Zugang, der aber bis Saisonende verliehen wird. Das teilt der Verein dazu auf Facebook mit:
Als dritten Neuzugang in der Winterpause der Saison 2025/2026 verpflichten wir den 21-jährigen Torhüter Tom Sebastian vom FSV Optik Rathenow.
Tom wird bei unserem MSV 1919 Neuruppin einen Vertrag für die Zeit vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2027 unterzeichnen und in der Rückrunde dieser Saison zum Landesklasse-Team des Pritzwalker FHV 03 ausgeliehen.
„Der im Nachwuchs beim FC Erzgebirge Aue und dem FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildete Keeper hat nach einer Operation in der Hinrunde als erstes das Ziel, sicher Spielpraxis zu sammeln. Diese erhält er beim Pritzwalker FHV 03 mit Sicherheit, denn leider hat sich deren bisheriger Stammtorhüter schwerer verletzt. Im Sommer wird er dann zum MSV 1919 zurückkehren“ so Stefan Prüfer als Sportlicher Leiter des Brandenburgligisten.
Trainieren wird der 1,88 m große Keeper beim MSV 1919 in Neuruppin und auch beim Pritzwalker FHV 03, damit er schnellstmöglich sein volles Leistungsniveau wieder erreichen kann.
Herzlich Willkommen Tom und viel Erfolg bei Deinen neuen Aufgaben.
An einem vierten Transfer aus einer oberen Liga, wird im Hintergrund noch gebastelt. Wir hoffen auf die letzten Stunden.
+++
So sieht die Tabelle der Brandenburgliga aus:
1. MSV 1919 Neuruppin 15 11-2-2 34:18 35
2. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 15 9-1-5 33:20 28
3. Brandenburger SC Süd 05 14 9-1-4 26:15 24
4. 1. FC Frankfurt (Oder) 15 8-3-4 39:22 23
5. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 15 7-1-7 28:36 22
6. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 15 5-4-6 19:19 19
7. Werderaner FC Viktoria 1920 15 6-1-8 21:29 19
8. FSV Union Fürstenwalde 15 7-3-5 27:24 18
9. TSG Einheit Bernau 15 4-6-5 20:22 18
10. SV Altlüdersdorf 15 5-3-7 22:27 18
11. Ludwigsfelder FC (Ab) 15 5-3-7 20:31 18
12. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 15 5-2-8 27:36 17
13. TuS 1896 Sachsenhausen 14 6-3-5 30:24 15
14. Oranienburger FC Eintracht 1901 15 4-3-8 21:30 15
15. SV Germania 90 Schöneiche 14 4-2-8 25:26 14
16. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 14 2-4-8 14:27 10