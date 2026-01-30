Oberliga-Torwart wechselt zum Brandenburgligisten

Als dritten Neuzugang in der Winterpause der Saison 2025/2026 verpflichten wir den 21-jährigen Torhüter Tom Sebastian vom FSV Optik Rathenow.

Tom wird bei unserem MSV 1919 Neuruppin einen Vertrag für die Zeit vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2027 unterzeichnen und in der Rückrunde dieser Saison zum Landesklasse-Team des Pritzwalker FHV 03 ausgeliehen. „Der im Nachwuchs beim FC Erzgebirge Aue und dem FC Rot-Weiß Erfurt ausgebildete Keeper hat nach einer Operation in der Hinrunde als erstes das Ziel, sicher Spielpraxis zu sammeln. Diese erhält er beim Pritzwalker FHV 03 mit Sicherheit, denn leider hat sich deren bisheriger Stammtorhüter schwerer verletzt. Im Sommer wird er dann zum MSV 1919 zurückkehren“ so Stefan Prüfer als Sportlicher Leiter des Brandenburgligisten.