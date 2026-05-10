Oberliga-Torwart-Legende verlässt nach 13 Jahren den Verein

– Foto: SC Obersprockhövel

Der 36-jährige Marvin Weusthoff wechselt im Sommer vom Oberligisten TuS Ennepetal zum Hagener Fußball-Kreis-Rivalen SC Obersprockhövel, der in den verbleibenden Partien gute Chancen hat, den Klassenerhalt in der Westfalenliga 2 zu schaffen. Theoretisch könnte es damit in der kommenden Saison zu einem Duell mit seinem künftigen Ex-Verein kommen, wenn der TuS, der die gesamte Oberliga-Saison auf einem Abstiegsplatz verbracht hat, nicht mehr die Wende schafft.