Oberliga-Torschützenkönig von 2022 unterschreibt beim SC Neheim

Hakan Sezer (l.), hier im Erstrundenspiel des Kreispokal im August 2025 gegen Westfalen Liesborn (6:0) im Einsatz, lief auch in der Regionalliga für RW Ahlen auf. – Foto: Kamil Wilkowski

Der SC Neheim setzt seine Transferphase lauter Top-Neuzugängen fort. Wie der Arnsberger Landesligist am Donnerstagnachmittag verkündete, wechselt Hakan Sezer zur neuen Saison 2026/27 ins Binnerfeld. Der gebürtige Unnaer ist der neunte Sommertransfer der Rot-Weißen und nun der vierte Spieler, der vom Westfalenliga-Absteiger und wahrscheinlich zukünftigen Ligakonkurrenten SV Westfalia Soest kommt.

Wie auch einige der bereits präsentierten Neuzugänge, bringt Hakan Sezer Oberliga-Erfahrung mit ins Binnerfeld. Der 32-jährige Stürmer spielte von 2018 bis 2022 – mit halbjähriger Unterbrechung in der Regionalliga beim SV Lippstadt (14 Einsätze) für Westfalia Rhynern. Besonders in der Saison 2021/22 sorgte Sezer für Furore, als er mit 30 Saisontoren in 27 Einsätzen Torschützenkönig der Oberliga Westfalen wurde.

Anschließend sicherte sich Regionalligist Rot Weiss Ahlen die Dienste Sezers, der nach einer insgesamt enttäuschenden Saison aber wieder schnell nach Rhynern zurückkehrte. Ein halbes Jahr, im Winter 2024, verpflichtete Türkspor Dortmund den Angreifer, wo man am Saisonende gemeinsam den Aufstieg in die Regionalliga feiern konnte. Sezer machte das letztlich kurze und unrühmliche Türkspor-Abenteuer in der 4. Liga nicht mit und blieb nach seinem Wechsel zurück zu RW Ahlen in der Oberliga. Dort wurde er im letzten Winter aussortiert und schloss sich daraufhin Westfalia Soest an.