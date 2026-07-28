Oberliga-Torschützenkönig auf Vereinssuche: "Lasse mir bewusst Zeit"

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Cristian Gilés Sanchez verlässt Türkspor Neckarsulm nach vier Jahren, zwei Aufstiegen und einer außergewöhnlichen Torquote. Der 33 Jahre alte spanische Stürmer verabschiedet sich in einem Moment, der gegensätzlicher kaum sein könnte. Mit 24 Treffern wurde der Rechtsfuß Torschützenkönig der Oberliga Baden-Württemberg, zugleich kämpfte seine Mannschaft bis zum Ende um den Klassenverbleib. Dass dieser gelang, schreibt Gilés Sanchez nicht sich selbst zu. „Wir haben den Abstieg als Mannschaft verhindert, als Familie, die wir das ganze Jahr über waren“, sagt er. Im Fußball trennten sich Wege eben manchmal. Zurück bleibe Dankbarkeit: „Es waren wundervolle Jahre mit unglaublichen Menschen, die ich mein Leben lang in Erinnerung behalten werde.“

Vier Jahre, mehr als achtzig Tore

Seine Bilanz in Neckarsulm erzählt von bemerkenswerter Beständigkeit. Gilés Sanchez traf in jeder Spielklasse, schoss den Verein mit nach oben und blieb auch in der Oberliga der verlässlichste Angreifer. Mehr als achtzig Tore kamen in vier Jahren zusammen, doch der Spanier verweigert die Erzählung vom einsamen Torjäger. „Ohne meine Mitspieler hätte ich niemals so viele Tore erzielt“, sagt er. Stürmer lebten von Treffern, aber ebenso von Vorlagen, Vertrauen und Laufwegen. Neckarsulm gab ihm all das. Die Mannschaft half ihm, auf hohem Niveau zu spielen; er half ihr mit Toren, die Aufstiege ermöglichten und zuletzt den Klassenerhalt absicherten.

Große Namen, unterschiedliche Erinnerungen

Seine Laufbahn in Deutschland führte Gilés Sanchez durch traditionsreiche Vereine. Der FC 08 Villingen war seine erste Station und ist deshalb besonders. In Reutlingen erlebte er „eine fantastische Mannschaft“, bei den Stuttgarter Kickers beeindruckten ihn Professionalität und Atmosphäre. „In dieser Hinsicht waren die Kickers unübertroffen“, sagt er. Das Ende in Essingen verlief weniger glücklich, doch nachtragen möchte er niemandem etwas. Türkspor nimmt dennoch einen besonderen Platz ein: Dort blieb er am längsten und fand einen Familienverein, dessen erste Jahre er als außergewöhnlich beschreibt.