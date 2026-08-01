Oberliga-Torjäger im Regionalliga-Duell: Diesmal trifft nur Ajkic

Der 1. Spieltag der Regionalliga Nord brachte direkt ein Duell mit Hamburger Vorgeschichte. Beim 1:1 zwischen VfB Lübeck und SC Weiche Flensburg 08 standen mit Selim Ajkic und Erolind Krasniqi zwei der prägendsten Offensivspieler der vergangenen Oberliga-Hamburg-Saison im Fokus. Ajkic hatte für den TSV Sasel 37 Tore erzielt, Krasniqi kam für den ETSV Hamburg auf 48 Treffer und rund 20 Vorlagen.
Diesmal hatte Ajkic den besseren Moment. Der Angreifer brachte Lübeck vor 2463 Zuschauern in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Für den Sommerzugang war es ein gelungener Pflichtspielstart im neuen Trikot - und gleich ein erster Beleg dafür, dass seine Torgefahr auch eine Liga höher ein Faktor werden kann.
Weiche kam kurz vor der Pause zurück: Kevin Ntika Bondombe traf in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum 1:1 und stellte damit den späteren Endstand her. Krasniqi, der gemeinsam mit Brandolf Duah und Nick Selutin vom ETSV nach Flensburg gewechselt war, blieb diesmal ohne eigenen Treffer. Der Offensivspieler wurde in der 67. Minute durch Alexander Laukart ersetzt.
Lübeck musste die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten. Maximilian Schütt sah in der 60. Minute Gelb-Rot. Kurz darauf war auch für Ajkic Schluss, Henry Jeschonek kam für den Torschützen in die Partie.
Für beide ambitionierten Klubs ist das Remis zum Auftakt kein Fehlstart, aber auch kein perfekter Beginn. Lübeck konnte sich auf Ajkics ersten Treffer stützen, Weiche bewies vor der Pause Effizienz und nahm auswärts zu zehnt einen Punkt mit.
Der direkte Vergleich der beiden Hamburger Torjäger ging damit zumindest beim Saisonstart an Ajkic. Die Saison ist allerdings lang - und gerade Krasniqi dürfte nach seiner historischen Oberliga-Spielzeit schnell zeigen wollen, dass er auch in der Regionalliga Nord regelmäßig Wirkung entfalten kann.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: