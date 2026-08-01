Oberliga-Torjäger im Regionalliga-Duell: Diesmal trifft nur Ajkic Zwei frühere Oberliga-Torjäger aus Hamburg standen beim Regionalliga-Auftakt im Fokus. Selim Ajkic brachte Lübeck in Führung, Erolind Krasniqi traf nicht für Weiche Flensburg. von red · Heute, 21:01 Uhr · 0 Leser

Selim Ajkic traf für den VfB Lübeck. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der 1. Spieltag der Regionalliga Nord brachte direkt ein Duell mit Hamburger Vorgeschichte. Beim 1:1 zwischen VfB Lübeck und SC Weiche Flensburg 08 standen mit Selim Ajkic und Erolind Krasniqi zwei der prägendsten Offensivspieler der vergangenen Oberliga-Hamburg-Saison im Fokus. Ajkic hatte für den TSV Sasel 37 Tore erzielt, Krasniqi kam für den ETSV Hamburg auf 48 Treffer und rund 20 Vorlagen.

Diesmal hatte Ajkic den besseren Moment. Der Angreifer brachte Lübeck vor 2463 Zuschauern in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Für den Sommerzugang war es ein gelungener Pflichtspielstart im neuen Trikot - und gleich ein erster Beleg dafür, dass seine Torgefahr auch eine Liga höher ein Faktor werden kann. Bondombe gleicht vor der Pause aus Weiche kam kurz vor der Pause zurück: Kevin Ntika Bondombe traf in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum 1:1 und stellte damit den späteren Endstand her. Krasniqi, der gemeinsam mit Brandolf Duah und Nick Selutin vom ETSV nach Flensburg gewechselt war, blieb diesmal ohne eigenen Treffer. Der Offensivspieler wurde in der 67. Minute durch Alexander Laukart ersetzt.