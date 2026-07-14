Oberliga-Torhüterin wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger

– Foto: Matthias Wolpert

Der SV Hegnach verliert in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg seine Torhüterin Laura Pawlowski. Die Keeperin wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger FSV Mainz 05 und macht damit den nächsten Schritt. Nach 21 Oberliga-Einsätzen in der vergangenen Saison verlässt eine erfahrene Spielerin den SVH, der zuletzt Platz zwei belegte und nun den Kader verändern muss.

Pawlowski kam in der Saison 2025/26 in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg 21-mal für den SV Hegnach zum Einsatz. Zuvor war sie bereits in der Regionalliga Süd für den Verein aktiv und absolvierte dort in der Spielzeit 2024/25 sieben Partien. Nun führt ihr Weg nach Mainz, wo sie beim FSV Mainz 05 in der Frauen-Bundesliga geführt wird.

In ihrer bisherigen Laufbahn stehen für Pawlowski 83 erfasste Spiele und sieben Berufungen in die Elf der Woche. Vor ihrer Zeit in Hegnach spielte sie für den VfL Herrenberg in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg. Weitere Stationen waren der FV Niefern, dessen zweite Mannschaft und der FV Löchgau. Besonders beim FV Niefern sammelte sie über mehrere Jahre Oberliga-Erfahrung und war regelmäßig im Tor im Einsatz.