Oberliga-Torhüterin wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger

Der SV Hegnach verliert in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg seine Torhüterin Laura Pawlowski. Die Keeperin wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger FSV Mainz 05 und macht damit den nächsten Schritt. Nach 21 Oberliga-Einsätzen in der vergangenen Saison verlässt eine erfahrene Spielerin den SVH, der zuletzt Platz zwei belegte und nun den Kader verändern muss.
Pawlowski kam in der Saison 2025/26 in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg 21-mal für den SV Hegnach zum Einsatz. Zuvor war sie bereits in der Regionalliga Süd für den Verein aktiv und absolvierte dort in der Spielzeit 2024/25 sieben Partien. Nun führt ihr Weg nach Mainz, wo sie beim FSV Mainz 05 in der Frauen-Bundesliga geführt wird.
In ihrer bisherigen Laufbahn stehen für Pawlowski 83 erfasste Spiele und sieben Berufungen in die Elf der Woche. Vor ihrer Zeit in Hegnach spielte sie für den VfL Herrenberg in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg. Weitere Stationen waren der FV Niefern, dessen zweite Mannschaft und der FV Löchgau. Besonders beim FV Niefern sammelte sie über mehrere Jahre Oberliga-Erfahrung und war regelmäßig im Tor im Einsatz.
Für den SV Hegnach ist der Wechsel ein sportlich relevanter Abgang. Trainer Nikolaos Koutroubis muss auf einer zentralen Position neu planen, zumal bislang keine Zugänge genannt sind. Pawlowski war in der vergangenen Saison Teil einer Mannschaft, die in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg Platz zwei erreichte. Ein Jahr zuvor spielte Hegnach noch in der Frauen-Regionalliga Süd, nachdem der Verein dort in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 jeweils Rang zwei belegt hatte.
Die jüngere Bilanz zeigt, dass der SVH seit Jahren im oberen Bereich des baden-württembergischen Frauenfußballs unterwegs ist. 2020/21 wurde Hegnach Meister der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg, zuvor gab es mehrere zweite Plätze. Pawlowskis Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger Mainz 05 unterstreicht nun auch die individuelle Entwicklung der Torhüterin.