Oberliga: Topspiel VFC Plauen gegen RSV Eintracht 1949 abgesagt

– Foto: Marwin Wolf

In der NOFV-Oberliga Süd steht ein ganzer Block an Nachholspielen an: Vier Partien sollten am Samstag um 13.30 Uhr angepfiffen werden. Allerdings wurde jetzt das Topspiel zwischen dem VFC Plauen und dem RSV Eintracht 1949 witterungsbedingt abgesagt.

Für den VfB Auerbach 1906 ist dieses Heimspiel eine Mischung aus Mutprobe und Möglichkeit. Auerbach überwintert als Elfter mit 17 Punkten aus 13 Spielen (4-5-4, 18:19 Tore) und hat damit weniger Partien absolviert als viele Konkurrenten. Das Nachholspiel ist deshalb mehr als ein Bonus: Es ist die Chance, das Mittelfeld enger zu ziehen und sich Luft zu verschaffen. Mit einem Sieg würde Auerbach auf 20 Punkte kommen – und das würde im Gedränge der Tabelle spürbar helfen. Freital wiederum könnte bei drei Punkten auf 40 stellen und das Titeltempo weiter hochhalten. Es ist ein Duell, in dem sich das Gefühl von „oben“ und „unten“ permanent reibt: Freital will die Spitze sichern, Auerbach will beweisen, dass auch ein scheinbar klarer Tabellenblick keinen Spielausgang garantiert.

Der Spitzenreiter reist an – und allein diese Tatsache verändert die Temperatur eines Nachholspiels. Der SC Freital führt die Tabelle mit 37 Punkten aus 15 Spielen an (12-1-2, 31:8 Tore) und trägt damit das Etikett der Stabilität: wenige Gegentore, kaum Ausrutscher, klare Linie. Doch genau diese Rolle ist auch Last. Wer oben steht, spürt in jeder Minute, dass Verfolger nur darauf warten, dass die Spitze wackelt.

Unten zählt nicht der schöne Plan, sondern nur die nackte Realität der Punkte. Der 1. FC Lok Stendal steht auf Platz 15 mit 10 Punkten aus 14 Spielen (3-1-10, 20:37 Tore). Die Bilanz ist hart, das Torverhältnis ein Spiegel vieler schwieriger Nachmittage – und genau deshalb liegt über diesem Nachholspiel ein besonderer Druck: Stendal braucht Ergebnisse, nicht Durchhalteparolen.

Die SG Union Sandersdorf kommt als Neunter mit 18 Punkten aus 15 Spielen (4-6-5, 24:24 Tore) – solide Mitte, ausgeglichene Tordifferenz, ein Team, das in dieser Konstellation weiß, wie unbequem solche Spiele werden können. Für Sandersdorf ist es die Gelegenheit, sich mit einem Auswärtssieg auf 21 Punkte zu schieben und Abstand zu halten. Für Stendal steht deutlich mehr auf dem Spiel: Mit drei Punkten ginge es auf 13, ein Schritt, der im Abstiegskampf sofort Hoffnung entfacht. Es ist die Art Partie, in der jeder Zweikampf nach Existenz klingt – weil die Tabelle keine Geduld kennt.

---

Sa., 07.02.2026, 13:30 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen VfL Halle 1896 VfL Halle 96 13:30 live PUSH

Auch im Mittelfeld gibt es Spiele, die brennen – nur anders. Der FSV Budissa Bautzen steht als Siebter bei 20 Punkten aus 15 Spielen (5-5-5, 27:21 Tore). Das ist eine Saison im Gleichgewicht, aber genau dieses Gleichgewicht kann kippen: mit einem Sieg nach oben, mit einem Rückschlag hinein in die Enge dahinter. Der VfL Halle 1896 überwintert auf Platz 8 mit 18 Punkten aus 14 Spielen (5-3-6, 32:22 Tore) – und bringt damit ein Detail mit, das sofort auffällt: 32 Treffer in 14 Partien sind ein klarer Offensivwert. Gleichzeitig zeigt die Tabelle, wie eng es ist: Halle ist punktgleich mit Sandersdorf und Wernigerode (je 18), Bautzen nur zwei Zähler voraus. Ein Nachholspiel ist da kein Nebenschauplatz, sondern ein Schnitt in die Tabelle. Die Möglichkeiten sind eindeutig: Bautzen könnte mit drei Punkten auf 23 stellen und sich absetzen. Halle würde bei einem Sieg auf 21 springen und Bautzen direkt unter Druck setzen. Es ist ein Duell, das nach Bewegung verlangt: Wer die Winterpause abschüttelt und sofort zupackt, kann sich im Mittelfeld einen echten Vorteil erarbeiten – nicht fürs Gefühl, sondern für die nackte Sicherheit der Tabelle.