Oberliga-Topspiel St. Tönis gegen Ratingen am Sonntag im Stream Wir präsentieren Euch am Sonntag den Oberliga-Knaller zwischen dem Zweiten SC St. Tönis und Spitzenreiter Ratingen 04/19 im Livestream, bei FuPa.tv und im Liveticker. von Sascha Köppen · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis empfängt am Sonntag den Spitzenreiter. – Foto: Jens Terhardt

Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte in der Oberliga Niederrhein hat die SpVg Schonnebeck am vorigen Sonntag das Essener Derby gegen Adler Union Frintrop nicht gewonnen - mit Auswirkungen auf die Tabelle und den 19. Spieltag. Denn durch den Umstand, dass die Auswahl von Trainer Dirk Tönnies nun auf Platz drei zurückgefallen ist, erwartet die Fans nun ein absolutes Topspiel. Denn der SC St. Tönis empfängt nun als Zweiter den Spitzenreiter Ratingen 04/19 - und hat den Rückstand so verkürzt, dass die Schützlinge von Bekim Kastrati bis auf zwei Zähler an die Ratinger heranrücken könnten. Grund genug auch für FuPa, Euch diese Partie am Sonntag ab 14.30 Uhr im Livestream, Liveticker und bei FuPa.tv zu präsentieren.