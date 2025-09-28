Oberliga-Topspiel live: Ratingen - Jüchen im Ticker, Stream & FuPa.tv

"Die zwölf Punkte haben wir und die kann uns auch niemand mehr wegnehmen. Trotzdem sind es hauptsächlich erst einmal zwölf Punkte gegen den Abstieg. Der Klassenerhalt ist unser vorrangiges Ziel", betont Venten. Dass es am 7. Spieltag nun aber zum Spitzenspiel mit Jüchener Beteiligung kommt, erfreut ihn umso mehr. "Durch gute Leistungen haben wir uns das verdient, besonders wenn man unser schwieriges Auftaktprogramm berücksichtigt", führt er weiter aus. Gleich zu Beginn holte die Elf von Trainer Daniel Klinger ein Remis beim ETB Schwarz-Weiß Essen, gefolgt von einem 3:1-Sieg gegen den VfB Homberg. Beide Teams gehören zum Kreis der Aufstiegskandidaten.

Zu dem könnte bald auch Jüchen gehören, denn die Mannschaft zeigt viele Attribute, die eine Spitzenmannschaft ausmachen. Sie können Spiele in Unterzahl nicht nur gewinnen, sondern sie auch drehen. Das liegt vor allem am Kader. "Da sind wir sehr gut aufgestellt. Unsere Verpflichtungen haben uns wirklich verstärkt", unterstreicht Venten. Besonders die Defensive hebt er als "Prunkstück" hervor. Mit bislang nur vier kassierten Gegentoren stellt der Aufsteiger die beste Verteidigung der Liga. Einzig Mit-Aufsteiger Holzheimer SG kann mit einem Gegentor mehr in dieser Kategorie halbwegs mithalten. Ein echter Härtetest wird da das Duell mit den Ratingern, die mit 21 Saisontoren über die aktuell beste Offensive der Liga verfügen. Luft nach oben ist derweil noch in der Offensive. Die bislang erzielten acht Treffer sind durchaus ausbaufähig.

Höhepunkt bei Stadion-Rückkehr

Nicht nur aus sportlicher Sicht erhält das Topspiel einen würdigen Rahmen. Am Sonntag wird der frisch verlegte Rasen im Ratinger Stadion eingeweiht, der in der vergangenen Saison für Schlagzeilen sorgte. Nach dem Niederrheinpokal-Viertelfinale erklärte Dietmar Hirsch, Trainer des MSV Duisburg, dass er auf diesem Rasen nicht mal seinen Hund laufen lassen würde. Die Stadt reagiert und da im Sommer auch das traditionelle Leichtathletik-Meeting ausfiel, konnte der Untergrund erneuert werden. "Wir freuen uns, dass wir das Stadion nun wieder einweihen dürfen. Es ist ein Highlight für uns", sagt Venten abschließend.

FuPa Niederrhein wird das Oberliga-Topspiel ausführlich live begleiten. Neben den Höhepunkten bei FuPa.tv gibt es einen ausführlichen Ticker vom Seitenrand, sowie im Nachgang eine umfangreiche Bilder-Galerie. Klickt euch gerne rein!

>>> FuPaTV + Liveticker: Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler

>>> Livestream: Ratingen 04/19 -VfL Jüchen-Garzweiler