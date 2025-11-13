Oberliga-Topspiel kann stattfinden – Grotenburg wieder freigegeben

Eine Erleichterung für Julian Stöhr und den KFC Uerdingen. Zwar hatte der Trainer auch betont, ein Freund Englischer Wochen zu sein, doch wäre es sicher nicht in seinem Sinne gewesen, dass es dafür noch mehr Spielabsagen im Regelspielbetrieb hagelt. Nach genau vier Wochen kann nun also wieder ein Heimspiel des KFC stattfinden. Beim bislang letzten Auftritt vor heimischer Kulisse am 18. Oktober hatten die Uerdinger den 1. FC Monheim überlegen mit 5:2 geschlagen.

Dass der Rasen dann in der letzten Oktoberwoche für zwei Wochen gesperrt werden musste, lag also nicht an der Belastung durch die Fußballer, sondern resultierte aus dem unglücklichen Zusammenspiel von regnerischem Wetter und dem Final Four der Football-EM. So wollte die Stadt Krefeld die vier Football-Spiele binnen vier Tagen nicht verantwortlich machen für die notwendige Sperrung des Platzes. Vielmehr sei es das Wetter gewesen, das dafür gesorgt hatte. „Die Sperrung des Naturrasens in der Grotenburg ist in erster Linie eine Folge des regnerischen Wetters der vergangenen Tage. Auch ohne die Football-Spiele wäre der Rasen voraussichtlich nicht bespielbar gewesen. Nun kam die Belastung durch die Spiele hinzu, zumal es teilweise auch während der Begegnungen geregnet hat“, hatte die Stadt vor zwei Wochen mitgeteilt.