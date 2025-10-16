Oberliga: Topspiel in Rudolstadt, Kellerduell in Heiligenstadt

Der 9. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd hält einige richtungsweisende Partien bereit. Tabellenführer SC Freital tritt beim Dritten FC Einheit Rudolstadt an, während Verfolger Germania Halberstadt bei Union Sandersdorf bestehen muss. Auch im Tabellenkeller stehen mit Heiligenstadt gegen Bischofswerda und Lok Stendal gegen Grimma entscheidende Duelle an.

Im Duell der Kellerkinder empfängt das Schlusslicht aus Heiligenstadt den Drittletzten aus Bischofswerda. Der Aufsteiger wartet nach acht Spieltagen weiter auf den ersten Saisonsieg und kassierte zuletzt in Rudolstadt ein klares 0:3. Bischofswerda dagegen reist mit Rückenwind an – beim 3:2-Erfolg in Grimma erzielten Matteo Hecker in der neunten, Franz Born in der 49., und Florian Baudisch in der 87. Minute die Tore. Für beide Mannschaften geht es um viel: Heiligenstadt braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht zu verlieren, während der BFV 08 mit einem weiteren Sieg den Sprung aus der Abstiegszone schaffen kann. ---

Union Sandersdorf überraschte mit einem 2:0-Auswärtssieg in Halle. Doppeltorschütze Tidjane Silla traf in der 14. und 58. Minute und sorgte damit fast im Alleingang für den zweiten Saisonsieg. Nun wartet mit Germania Halberstadt der Tabellenzweite, der beim 2:2 im Harzderby gegen Wernigerode in letzter Sekunde den Ausgleich erzielte – Marcel Kohn traf in der 31. Minute, Paul Grzega rettete in der Nachspielzeit das Remis. Die Gäste reisen mit 17 Punkten und viel Offensivkraft zum Sachsen-Anhalt-Duell an, Sandersdorf dagegen mit frischem Selbstvertrauen. Ein intensives Duell ist garantiert. ---

Auerbach kommt nicht richtig in Schwung. Beim 1:1 gegen Glauchau traf Cedric Graf in der 68. Minute zum Ausgleich, nachdem Jonas Mack in der 25. Minute für den Aufsteiger getroffen hatte. Trotz Überzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Pascal Degel (54.) reichte es nicht zum Sieg. Wernigerode dagegen zeigte Moral: Beim 2:2 gegen Halberstadt lagen die Harzer nach Treffern von Danny Wersig (50.) und Usman Taiwo (58.) zwischenzeitlich in Führung, ehe sie spät den Ausgleich hinnehmen mussten. Beide Teams trennen in der Tabelle nur ein Punkt – Spannung ist garantiert. ---

Der Aufsteiger aus Glauchau zeigte eine solide Leistung beim 1:1 in Auerbach. Gegner RSV Eintracht 1949 ist als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Beim 3:1 gegen Lok Stendal sorgten Muratcan Mert Yatkiner (45.), Matthias Steinborn (70.) und Fabian Seeger (81.) für den Erfolg. Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen an, während Glauchau im heimischen Stadion endlich wieder drei Punkte einfahren möchte. ---

Für den Aufsteiger aus Stendal geht es um Wiedergutmachung nach der 1:3-Niederlage beim RSV Eintracht 1949. Philip Witte hatte in der 66. Minute kurzzeitig ausgeglichen, am Ende reichte es aber nicht. Der FC Grimma verlor zuletzt denkbar unglücklich mit 2:3 gegen Bischofswerda – trotz eines Doppelpacks von Kevin Werner (64., 74.). Beide Teams trennen vier Punkte, ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“ steht bevor. ---

Das Spitzenspiel des Spieltages: Rudolstadt (16 Punkte) gegen Tabellenführer Freital (19). Die Gastgeber feierten beim 3:0 gegen Heiligenstadt einen Heimerfolg – Robin Ensenbach (6.), Marco Riemer (25.) und Emilio Heß (47.) trafen. Freital behauptete mit dem 1:0 gegen Plauen dank des Treffers von Philip Weidauer in der 79. Minute die Tabellenführung. Nun treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, die beide um den Aufstieg mitspielen werden. ---

Zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld stehen sich in Plauen gegenüber. Der VFC musste sich beim Tabellenführer Freital knapp mit 0:1 geschlagen geben, während Bautzen durch das 2:0 über Krieschow einen wichtigen Sieg feiern konnte. Felix Hennig traf in der 30., Adam Rohlik in der 77. Minute – beide Male nutzte Bautzen die numerische Überlegenheit nach insgesamt drei Platzverweisen gegen den Gegner. Für Plauen bietet sich nun die Gelegenheit, zu den Spitzenplätzen aufzuschließen. ---

Krieschow steckt in einer schwierigen Phase. Beim 0:2 in Bautzen handelte sich die Mannschaft von Trainer Robert Koch drei Platzverweise ein – Luca Grimm (9., Rot), Tobias Gerstmann (70., Gelb-Rot) und Bastian Dreßler (94., Gelb-Rot). Halle dagegen verlor überraschend mit 0:2 gegen Sandersdorf, beide Treffer erzielte Tidjane Silla in der 14. und 58. Minute. Für den VfL geht es darum, im Kampf um die Spitzenplätze zurückzuschlagen, für Krieschow um Wiedergutmachung.