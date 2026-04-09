 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Oberliga: Top drei in der Favoritenrolle, TuRa Harksheide muss siegen

Oberliga Hamburg: ETV, ETSV und TuS Dassendorf sind klare Favoriten. TuRa Harkshedie braucht dringend einen Erfolg. Direkte Duelle um das obere Mittelfeld. Die nächste Englische Woche steht an.

von red · Heute, 10:11 Uhr · 0 Leser
Trainer von TuRa Harksheide: Jörg Schwarzer.
Trainer von TuRa Harksheide: Jörg Schwarzer. – Foto: IMAGO IMAGES

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Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

In der Oberliga Hamburg spitzt sich das Titelrennen weiter zu. Eimsbütteler TV und ETSV Hamburg trennen nur noch ein Punkt, während TuS Dassendorf in Lauerstellung bleibt. Dahinter kämpfen mehrere Teams um Anschluss und Absicherung - das bringt der 30. Spieltag!

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Der Blick auf Tabelle und Formkurve zeigt: Die Liga befindet sich in einer entscheidenden Phase. Eimsbütteler TV (62 Punkte) geht mit der besten aktuellen Form in den Spieltag und trifft auf den abstiegsbedrohten FC Türkiye Wilhelmsburg. Alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung, doch genau in solchen Konstellationen liegt Druck. Direkt dahinter lauert der ETSV Hamburg (61 Punkte), der nach seinem Pokal in der Liga wieder Gas geben will. Bei der SV Halstenbek-Rellingen ist die Ausgangslage klar - auch hier ist der ETSV klarer Favorit. Die TuS Dassendorf (55 Punkte) hat sich mit dem Sieg im Nachholspiel zurückgemeldet und empfängt nun SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Dassendorf ist spätestens nach dem Pokaltriumph von Vorwärts/Wacker gegen den ETSV gewarnt.

Spannung im Mittelfeld, Harksheide trifft auf Nikola

Dahinter hat sich SC Victoria stabilisiert und reist als klarer Favorit zum Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme. Gleichzeitig will FC Teutonia 05 Ottensen gegen USC Paloma den nächsten Schritt Richtung obere Tabellenhälfte machen - ein Duell auf Augenhöhe, das viel über die Ambitionen beider Teams verrät. Im Mittelfeld stehen ebenfalls wichtige Partien an: HEBC Hamburg trifft auf den TSV Sasel, während HT 16 gegen den Niendorfer TSV die starke Phase bestätigen will. Beide Spiele haben direkten Einfluss auf die Plätze fünf bis elf, die aktuell extrem eng beieinander liegen.

Im Tabellenkeller richtet sich der Fokus besonders auf FK Nikola Tesla gegen TuRa Harksheide. Beide Teams stehen punktgleich und brauchen dringend Zähler, um sich Luft zu verschaffen. Harksheide braucht vor allem mal wieder ein Erfolgserlebnis, um neues Selbstvertrauen zu tanken. Die Truppe von Jörg Schwarzer hat zuletzt fünfmal in Folge verloren, darunter ein 0:11 gegen den ETSV.

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Liveticker: FC Süderelbe - TSV Buchholz

Morgen, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
19:30
Spieltext Süderelbe - Buchholz 08

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Liveticker: Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma

Morgen, 19:45 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
19:45
Spieltext Teutonia 05 - USC Paloma

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Liveticker: HT 16 - Niendorfer TSV

Morgen, 19:45 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
19:45
Spieltext HT 16 - Niend. TSV

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Liveticker: Eimsbütteler TV - FC Türkiye Wilhemsburg

Morgen, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
19:45
Spieltext ETV - FC Türkiye

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Liveticker: TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Sa., 11.04.2026, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
13:00
Spieltext Dassendorf - Vorw. Wacker

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Liveticker: Nikola Tesla - TuRa Harksheide

Sa., 11.04.2026, 14:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
14:30
Spieltext Nikola Tesla - Harksheide

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Liveticker: SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
15:00
Spieltext Curs.-Neueng - SC Victoria

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Liveticker: HEBC Hamburg - TSV Sasel

So., 12.04.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
10:45
Spieltext HEBC Hamburg - TSV Sasel

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Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
14:00
Spieltext Halstenbek-R - ETSV Hamburg

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Di., 14.04.26 18:30 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide
Di., 14.04.26 18:30 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TSV Sasel
Di., 14.04.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - HEBC Hamburg
Di., 14.04.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria
Di., 14.04.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - HT 16
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SV Curslack-Neuengamme
Di., 14.04.26 19:30 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla
Di., 14.04.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf
Di., 12.05.26 19:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

31. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - HEBC Hamburg
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
So., 19.04.26 10:45 Uhr USC Paloma - SV Halstenbek-Rellingen
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - FC Süderelbe
So., 19.04.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - FK Nikola Tesla
So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 19.04.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - Eimsbütteler TV
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SV Curslack-Neuengamme
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Sasel - TuS Dassendorf

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