Oberliga: Top drei in der Favoritenrolle, TuRa Harksheide muss siegen

Trainer von TuRa Harksheide: Jörg Schwarzer. – Foto: IMAGO IMAGES

In der Oberliga Hamburg spitzt sich das Titelrennen weiter zu. Eimsbütteler TV und ETSV Hamburg trennen nur noch ein Punkt, während TuS Dassendorf in Lauerstellung bleibt. Dahinter kämpfen mehrere Teams um Anschluss und Absicherung - das bringt der 30. Spieltag!

Der Blick auf Tabelle und Formkurve zeigt: Die Liga befindet sich in einer entscheidenden Phase. Eimsbütteler TV (62 Punkte) geht mit der besten aktuellen Form in den Spieltag und trifft auf den abstiegsbedrohten FC Türkiye Wilhelmsburg. Alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung, doch genau in solchen Konstellationen liegt Druck. Direkt dahinter lauert der ETSV Hamburg (61 Punkte), der nach seinem Pokal in der Liga wieder Gas geben will. Bei der SV Halstenbek-Rellingen ist die Ausgangslage klar - auch hier ist der ETSV klarer Favorit. Die TuS Dassendorf (55 Punkte) hat sich mit dem Sieg im Nachholspiel zurückgemeldet und empfängt nun SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Dassendorf ist spätestens nach dem Pokaltriumph von Vorwärts/Wacker gegen den ETSV gewarnt.

Spannung im Mittelfeld, Harksheide trifft auf Nikola

Dahinter hat sich SC Victoria stabilisiert und reist als klarer Favorit zum Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme. Gleichzeitig will FC Teutonia 05 Ottensen gegen USC Paloma den nächsten Schritt Richtung obere Tabellenhälfte machen - ein Duell auf Augenhöhe, das viel über die Ambitionen beider Teams verrät. Im Mittelfeld stehen ebenfalls wichtige Partien an: HEBC Hamburg trifft auf den TSV Sasel, während HT 16 gegen den Niendorfer TSV die starke Phase bestätigen will. Beide Spiele haben direkten Einfluss auf die Plätze fünf bis elf, die aktuell extrem eng beieinander liegen.