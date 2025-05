Oberliga-Tipp: Pascal Weber tippt SSVg Velbert in die Regionalliga

Ich finde, Schonnebeck ist zu Hause eine Macht. Auch wenn sie in der letzten Zeit etwas geschwächelt haben, was ganz normal ist – auch aufgrund des Drucks. Am Sonntag zeigen sie nochmal, was sie können und gewinnen zu Hause, weil sie sich nicht vorwerfen lassen möchten, dass sie bei einem Patzer von Velbert nicht dagewesen wären.

Tipp: 3:1 für die SpVg Schonnebeck

Sportfreunde Baumberg – SSVg Velbert