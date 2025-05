Oberliga-Tipp: Michael Kirschner setzt auf ein Remis im Topspiel

Der Trainerwechsel steht in Ratingen bevor, der alte Trainer ist aber noch da. Homberg als Fünfter steht nicht zu Unrecht da oben und macht es in den letzten Wochen echt gut. Hier tippe ich auf einen Heimsieg, vor allem weil es für Ratingen um nichts mehr geht.

Biemenhorst haben wir letzte Woche zu Hause gehabt, relativ deutlich geschlagen (6:1). Auch dort gab es zuletzt Personalprobleme. In Biemenhorst haben wir damals 0:2 verloren. Vor vielen Zuschauern ist das echt unbequem zu spielen. In Hilden war ich viele Jahre Trainer und Spieler – wohne auch in Hilden. Aus der Verbundenheit tippe ich auf einen Auswärtssieg.

Dadurch, dass wir nur noch einen Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze haben, geht es bei uns in jedem Spiel nur um den Sieg. Ich möchte hier auch gar nicht respektlos gegenüber Mülheim sein, die müssen sicherlich viel arbeiten, viel tun und spielen um den Klassenerhalt. In Mülheim ist es immer schwer zu spielen. Ich habe mir auch ein Spiel von denen angeschaut, wo sie 1:2 in Unterzahl gegen Schonnebeck verloren haben. Trotzdem tippe ich hier sehr gerne, will mich nicht verstecken und setze auf einen Sieg für uns.

Tipp: 2:1 für die SSVg Velbert