Oberliga-Tipp: Marcel Winkens setzt auf ETB im Topspiel

Die Aufstiegsparty war Marcel Winkens nach fünf Jahren beim VfL Jüchen-Garzweiler nicht mehr vergönnt, dafür trifft der 42-Jährige in der kommenden Saison als Cheftrainer des TSV Meerbusch auf die alte Liebe. Schon während seiner Zeit in Jüchen warf er gerne einen Blick in die fünfthöchste Spielklasse: "Ich habe zum Beispiel geguckt, was Timo Mehlich in Velbert macht. Dann verfolge ich noch den ein oder anderen wie „Kuci“ (Anm.: Kemal Kuc), der in Nettetal Trainer geworden ist. Den TSV sowieso. Und auch in Hilden: Wir haben in Hilden gegen die Zweier-Mannschaft gespielt, dann schaut man natürlich, wer es in die Einser-Mannschaft schafft."

In Vorbereitung auf sein Traineramt in Meerbusch schaute sich Winkens auch schon einige Teams aus nächster Nähe an: "Ich war schon einige Spiele gucken. Aber wenn man dann hört, wie viele Spieler tatsächlich ausgetauscht werden, weiß man ja nicht, was einen in der neuen Saison erwartet. Ich habe noch nicht alle Plätze gesehen – Niederwenigern und Biemenhorst war ich noch nicht –, aber alleine deswegen schaue ich mir die Spiele schon an, um zu sehen, was mich dann dort erwartet."

An der Spitze der Tipp-Tabelle bekommt es Winkens ausgerechnet mit Samir Sasic, dem scheidenden Trainer in Meerbusch zu tun. In der Vorwoche konnte Klaus Keisers seinen Cheftrainer Heinrich Losing haarscharf überflügeln.

So schlugen sich die bisherigen Tipp-Experten

1. Samir Sisic - 20 Punkte

2. Marvin Ellmann/Jürgen Stratmann - 18 Punkte

4. Danny Rankl - 17 Punkte

5. Dirk Tönnies - 12 Punkte

6. Dennis Lichtenwimmer-Conversano/ Tim Schneider/Hakan Yalcinkaya- 11 Punkte

9. Robin Böhm/Klaus Keisers - 10 Punkte

11. Khaled Daftari/Michael Kirschner - 9 Punkte

13. Heinrich Losing - 8 Punkte

14. Bekim Kastrati - 7 Punkte

15. Stephan Houben/ Kevin Weggen - 6 Punkte

17. Georg Mewes/Maik Odenthal - 4 Punkte

19. Andreas Schwan - 3 Punkte

Hinweis: Richtiges Ergebnis → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz → 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte