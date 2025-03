Oberliga-Tipp: Maik Odenthal glaubt an Doppelpack von Pascal Weber

Auch am 22. Spieltag der Oberliga Niederrhein haben wir wieder einen Tipp für Euch eingeholt, der die Vorfreude auf das Spielwochenende nach Karneval noch ein bisschen größer machen soll. Diesmal tippt Ex-Profi Maik Odenthal, der in der vorigen Saison mit dem KFC Uerdingen in der Oberliga als Dritter den Aufstieg geschafft hat und inzwischen für die Holzheimer SG in der Landesliga aufläuft, mit der er dort im besten Fall ab dem Sommer wieder spielen könnte. Wie die Chancen darauf stehen, könnt ihr am Sonntag ab 15.30 Uhr bei FuPa verfolgen, wenn wir Euch das Topspiel der Holzheimer SG gegen den FC Remscheid live übertragen. Lest hier aber erst einmal, was Odenthal vom kommenden Oberliga-Wochenende erwartet.