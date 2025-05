Oberliga-Tipp: Das erwartet Klaus Keisers für den 32. Spieltag

In seinem dritten Jahr in der Oberliga hat sich Klaus Keisers schon längst als gefürchteter Torjäger einen Ruf gemacht. Aus seinen ersten 83 Spielen in der höchsten Amateurklasse am Niederrhein sprangen bereits 29 Treffer und ebenso viele Vorlagen heraus.

Für seinen SV Sonsbeck geht es bis zum Saisonfinale zwar nicht mehr um allzu viel, als fleißiger Punktelieferant möchte der 27-Jährige die Saison jedoch keinesfalls beenden: "Wir haben nichts zu verschenken, auch wenn es für uns persönlich um nichts mehr geht", stellte Keisers klar. "Alle anderen Mannschaften mussten am Anfang der Saison sich auch mit einem Sonsbeck auseinandersetzen, was viel läuft und viel kämpft. Das wollen wir den Gegnern am Schluss nicht ersparen. Deswegen muss sich auch Nettetal heute Abend drauf einstellen, dass um jeden Meter gekämpft wird."

Um den Saisonsieg im Tippspiel ist wiederum noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Jürgen Stratmann schrammte mit 18 Zählern aus der Vorwoche haarscharf an der Bestleistung von Samir Sisic (20 Punkte) vorbei. Doch Keisers schaut gar nicht unbedingt so weit nach oben in der Tipp-Rangliste.

So schlugen sich die bisherigen Tipp-Experten

1. Samir Sisic - 20 Punkte

2. Marvin Ellmann/Jürgen Stratmann - 18 Punkte

4. Danny Rankl - 17 Punkte

5. Dirk Tönnies - 12 Punkte

6. Dennis Lichtenwimmer-Conversano/ Tim Schneider/Hakan Yalcinkaya- 11 Punkte

9. Robin Böhm - 10 Punkte

10. Khaled Daftari/Michael Kirschner - 9 Punkte

12. Heinrich Losing - 8 Punkte

13. Bekim Kastrati - 7 Punkte

14. Stephan Houben/ Kevin Weggen - 6 Punkte

16. Georg Mewes/Maik Odenthal - 4 Punkte

18. Andreas Schwan - 3 Punkte

Hinweis: Richtiges Ergebnis → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz → 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte