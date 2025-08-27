 2025-08-27T11:11:03.766Z

Allgemeines
Simon Büttgenbach (r.) tippt den Oberliga-Spieltag.
Simon Büttgenbach (r.) tippt den Oberliga-Spieltag. – Foto: Linus Bien und Sascha Köp

Oberliga-Tipp: Büttgenbach glaubt an Derbysieg - Topspiel ohne Sieger?

Simon Büttgenbach, Sportdirektor der Holzheimer SG, tippt den 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein - und glaubt an einen Derbysieg seiner Mannschaft.

Schon am Donnerstagabend beginnt der 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein, deshalb erscheint der Oberliga-Tipp schon am Mittwochabend. Simon Büttgenbach, Sportdirektor der Holzheimer SG, blickt diesmal in die Glaskugel und setzt dabei auf seine HSG im Derby gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, rechnet außerdem mit Siegen von Ratingen 04/19 und der SpVg Schonnebeck.

Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler

Morgen, 20:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
20:00live

Ich freue mich auf unser Kreisduell und habe natürlich ein großes Vertrauen in die Qualität unserer Mannschaft. Jüchen hat einen super Kader und auch einen großartigen Zusammenhalt. Dennoch bleiben die Punkte in Holzheim

Tipp: 2:1

KFC Uerdingen - SV Biemenhorst

Morgen, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
20:00live
Mich überrascht der Saisonstart des SV Biemenhorst nicht. Sie haben mit Daniel Beine einen der besten Trainer am Niederrhein. Daher traue ich ihnen auch etwas beim neuformierten KFC zu.

Tipp: 2:2

ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
19:30live
Essen ist nicht so gut gestartet, wie man erwartet hat. Beim zweiten Heimspiel gibt es den ersten Dreier gegen eine sehr gute Sonsbecker Mannschaft.

Tipp: 2:0

Ratingen 04/19 - Blau-Weiß Dingden

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
19:30
Ratingen zählt zu den Top-Favoriten auf den Meistertitel. Unser ehemaliger Co-Trainer Salvatore Franciamore ist nun bei Ratingen. Ihm gönne ich den maximalen Erfolg. Zu Hause gegen Dingden gibt es einen Sieg.

Tipp: 3:0

SC St. Tönis - FC Büderich

Sa., 30.08.2025, 18:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
18:00live

Mein Kumpel Dominik Dohmen führt als Captain seine Mannschaft zum Heimsieg und damit zum ersten Dreier.

Tipp: 3:1

1. FC Monheim - 1. FC Kleve

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00live
Monheim ist Heimstark und hat eine hervorragende Truppe. Zu Trainer Dennis Ruess und Papa „Bubi“ Ruess pflege ich ein sehr gutes Verhältnis und wünsche ihnen ganz viel Erfolg. Gegen sehr schwer bespielbare Klever gibt es einen knappen Heimsieg.

Tipp: 2:1

DJK Adler Union Frintrop - TSV Meerbusch

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00
Am vergangenen Wochenende mussten wir uns dem TSV Meerbusch knapp geschlagen geben. Eine großartige Mannschaft, welche unter Marcel Winkens taktisch sehr diszipliniert spielt. Frintrop weiß zu überraschen. Trotzdem glaube ich an die nächsten drei Punkte für Meerbusch.

Tipp: 0:1

VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00live
Wahrscheinlich das Top-Spiel des 3. Spieltages. Zwei hervorragende Teams mit 2 Top-Spieler aus Neuss (Luca Thissen, Homberg / Bilal Sezer, Baumberg). Ich glaube an eine Punkteteilung.

Tipp: 2:2

VfB Hilden - SpVg Schonnebeck

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:30
Die SpVg Schonnebeck wird immer besser in Fahrt kommen. Mit Niko Bosnjak haben sie einen Ausnahmespieler im Team. Die drei Punkte gehen nach Essen.

Tipp: 1:3

