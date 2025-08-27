Oberliga-Tipp: Büttgenbach glaubt an Derbysieg - Topspiel ohne Sieger?

Ich freue mich auf unser Kreisduell und habe natürlich ein großes Vertrauen in die Qualität unserer Mannschaft. Jüchen hat einen super Kader und auch einen großartigen Zusammenhalt. Dennoch bleiben die Punkte in Holzheim

Mich überrascht der Saisonstart des SV Biemenhorst nicht. Sie haben mit Daniel Beine einen der besten Trainer am Niederrhein. Daher traue ich ihnen auch etwas beim neuformierten KFC zu.

Tipp: 2:2

ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck

Essen ist nicht so gut gestartet, wie man erwartet hat. Beim zweiten Heimspiel gibt es den ersten Dreier gegen eine sehr gute Sonsbecker Mannschaft. Tipp: 2:0 Ratingen 04/19 - Blau-Weiß Dingden