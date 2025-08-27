Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Simon Büttgenbach (r.) tippt den Oberliga-Spieltag. – Foto: Linus Bien und Sascha Köp
Oberliga-Tipp: Büttgenbach glaubt an Derbysieg - Topspiel ohne Sieger?
Simon Büttgenbach, Sportdirektor der Holzheimer SG, tippt den 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein - und glaubt an einen Derbysieg seiner Mannschaft.
Schon am Donnerstagabend beginnt der 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein, deshalb erscheint der Oberliga-Tipp schon am Mittwochabend. Simon Büttgenbach, Sportdirektor der Holzheimer SG, blickt diesmal in die Glaskugel und setzt dabei auf seine HSG im Derby gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, rechnet außerdem mit Siegen von Ratingen 04/19 und der SpVg Schonnebeck.
Ich freue mich auf unser Kreisduell und habe natürlich ein großes Vertrauen in die Qualität unserer Mannschaft. Jüchen hat einen super Kader und auch einen großartigen Zusammenhalt. Dennoch bleiben die Punkte in Holzheim
Ratingen zählt zu den Top-Favoriten auf den Meistertitel. Unser ehemaliger Co-Trainer Salvatore Franciamore ist nun bei Ratingen. Ihm gönne ich den maximalen Erfolg. Zu Hause gegen Dingden gibt es einen Sieg.
Monheim ist Heimstark und hat eine hervorragende Truppe. Zu Trainer Dennis Ruess und Papa „Bubi“ Ruess pflege ich ein sehr gutes Verhältnis und wünsche ihnen ganz viel Erfolg. Gegen sehr schwer bespielbare Klever gibt es einen knappen Heimsieg.
Am vergangenen Wochenende mussten wir uns dem TSV Meerbusch knapp geschlagen geben. Eine großartige Mannschaft, welche unter Marcel Winkens taktisch sehr diszipliniert spielt. Frintrop weiß zu überraschen. Trotzdem glaube ich an die nächsten drei Punkte für Meerbusch.