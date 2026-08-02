 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Oberliga-Tests: Torfestival, Überraschungen und ein besonderes Duell

Die Oberligisten vom Niederrhein nutzten das Wochenende für zahlreiche Härtetests vor dem Saisonstart. Während einige Teams mit deutlichen Siegen Selbstvertrauen tankten, mussten andere überraschende Niederlagen hinnehmen. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem das Testspiel des KFC Uerdingen gegen Delay Sports.

von Tristan Benten · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Der KFC Uerdingen stand im Mittelpunkt
Der KFC Uerdingen stand im Mittelpunkt – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
TSV Steinbach Haiger

Die heiße Phase der Sommervorbereitung läuft. Zahlreiche Oberligisten vom Niederrhein waren am Wochenende erneut im Testspieleinsatz und sammelten wichtige Erkenntnisse für den bevorstehenden Saisonstart. Dabei sorgten vor allem einige torreiche Partien für Aufsehen.

Wuppertal ohne Chance, St. Tönis gewinnt Burgpokal

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der SV Blau-Weiß Dingden. Nach dem deutlichen 6:1-Erfolg bei der SpVgg Vreden ließ die Mannschaft auch gegen den Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel nichts anbrennen und gewann mit 2:1. Insgesamt acht Treffer in zwei Spielen unterstreichen die starke Frühform des Oberligisten.

Ebenfalls in Torlaune präsentierte sich der SC St. Tönis im Burgpokal. Zunächst feierte die Mannschaft einen beeindruckenden 7:1-Erfolg im Halbfinale gegen den OSV Meerbusch, ehe einen Tag später mit einem souveränen 2:0 gegen den Landesligisten VSF Amern im Finale nachgelegt wurde. Mit neun erzielten Treffern und nur einem Gegentor verlief das Wochenende nahezu perfekt.

Auch der 1.FC Monheim durfte jubeln. Gegen Mittelrheinligist SpVg Frechen gelang ein deutlicher 5:0-Erfolg, während der TSV Meerbusch mit einem 4:2-Auswärtssieg bei der U23 des SC Fortuna Köln überzeugte. Erfolgreich verliefen die Testspiele zudem für den FC Büderich (2:1 gegen Blau-Weiß Königsdorf), Sportfreunde Baumberg (2:0 gegen die TSG Sprockhövel), sowie Aufsteiger 1. Spvg. Solingen-Wald 03, der TuS Ennepetal mit 4:0 bezwang. Auch ETB Schwarz-Weiß Essen (5:1-Sieg gegen den TuS Ennepetal) und der VfL Jüchen-Garzweiler (2:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Neuwerk) hatten Grund zum Feiern. Die SpVg Schonnebeck setzte mit einem 4:1-Triumph über die SpVgg Horsthausen ebenfalls ein Zeichen.

Weniger erfolgreich verlief das Wochenende hingegen für einige andere Oberligisten. Der SV Scherpenberg verlor mit 1:3 gegen den Bezirksligisten Anadolu Türkspor Krefeld. Fortuna Düsseldorf II musste sich dem Regionalligisten TSV Steinbach Haiger mit 2:4 geschlagen geben. Der Wuppertaler SV unterlag Arminia Bielefeld II deutlich mit 0:4, während auch die SSVg Velbert gegen Mittelrheinligist Eintracht Hohkeppel mit 2:3 den Kürzeren zog.

Spannend verliefen dagegen mehrere ausgeglichene Vergleiche. Der MSV Düsseldorf und die Holzheimer SG trennten sich 2:2. Ebenfalls ohne Sieger endeten die Duelle zwischen dem SV Sonsbeck und den Sportfreunden Broekhuysen (3:3) sowie Ratingen 04/19 und dem SV Schermbeck (1:1).

Besonderes Testspiel in Uerdingen

Für die größte Aufmerksamkeit sorgte jedoch das Testspiel des KFC Uerdingen gegen Delay Sports. Die Partie endete zwar nur 1:1, hatte jedoch weit mehr als einen sportlichen Charakter. Delay Sports zählt mit Millionenreichweiten auf Social Media zu den bekanntesten Amateurvereinen Deutschlands und zieht bei seinen Spielen regelmäßig zahlreiche Zuschauer sowie Content Creator an. Für den KFC bot das Duell daher nicht nur einen sportlichen Härtetest, sondern auch eine Bühne mit großer medialer Aufmerksamkeit. Beide Vereine nutzten die Partie, um sich vor einer ungewöhnlich großen Kulisse zu präsentieren. Einen weiteren Test gegen die SpVgg Erkenschwick konnte der KFC mit 2:1 gewinnen.

Insgesamt zeigte das Wochenende, dass sich viele Oberligisten bereits in einer guten Verfassung präsentieren. Während einige Mannschaften mit deutlichen Siegen weiteres Selbstvertrauen tankten, offenbarten andere noch Verbesserungsbedarf. Bis zum Saisonstart bleibt nicht mehr viel Zeit, um an den letzten Stellschrauben zu drehen.

Die Partien im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
2
2

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
0
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
1
1

Gestern, 17:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
TuS Blau-Weiß Königsdorf
TuS Blau-Weiß KönigsdorfKönigsdorf
2
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
1
1
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
1
6
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
1
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
0
4

Gestern, 14:15 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
3
1
Abpfiff

Fr., 31.07.2026, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
2
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
7

Heute, 17:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
2
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
4
2
Abpfiff