Oberliga-Tests: Torfestival, Überraschungen und ein besonderes Duell Die Oberligisten vom Niederrhein nutzten das Wochenende für zahlreiche Härtetests vor dem Saisonstart. Während einige Teams mit deutlichen Siegen Selbstvertrauen tankten, mussten andere überraschende Niederlagen hinnehmen. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem das Testspiel des KFC Uerdingen gegen Delay Sports. von Tristan Benten · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen stand im Mittelpunkt – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die heiße Phase der Sommervorbereitung läuft. Zahlreiche Oberligisten vom Niederrhein waren am Wochenende erneut im Testspieleinsatz und sammelten wichtige Erkenntnisse für den bevorstehenden Saisonstart. Dabei sorgten vor allem einige torreiche Partien für Aufsehen.

Wuppertal ohne Chance, St. Tönis gewinnt Burgpokal Ein echtes Ausrufezeichen setzte der SV Blau-Weiß Dingden. Nach dem deutlichen 6:1-Erfolg bei der SpVgg Vreden ließ die Mannschaft auch gegen den Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel nichts anbrennen und gewann mit 2:1. Insgesamt acht Treffer in zwei Spielen unterstreichen die starke Frühform des Oberligisten. Ebenfalls in Torlaune präsentierte sich der SC St. Tönis im Burgpokal. Zunächst feierte die Mannschaft einen beeindruckenden 7:1-Erfolg im Halbfinale gegen den OSV Meerbusch, ehe einen Tag später mit einem souveränen 2:0 gegen den Landesligisten VSF Amern im Finale nachgelegt wurde. Mit neun erzielten Treffern und nur einem Gegentor verlief das Wochenende nahezu perfekt.