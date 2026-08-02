Oberliga-Tests: Torfestival, Überraschungen und ein besonderes Duell

Die heiße Phase der Sommervorbereitung läuft. Zahlreiche Oberligisten vom Niederrhein waren am Wochenende erneut im Testspieleinsatz und sammelten wichtige Erkenntnisse für den bevorstehenden Saisonstart. Dabei sorgten vor allem einige torreiche Partien für Aufsehen.
Ein echtes Ausrufezeichen setzte der SV Blau-Weiß Dingden. Nach dem deutlichen 6:1-Erfolg bei der SpVgg Vreden ließ die Mannschaft auch gegen den Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel nichts anbrennen und gewann mit 2:1. Insgesamt acht Treffer in zwei Spielen unterstreichen die starke Frühform des Oberligisten.
Ebenfalls in Torlaune präsentierte sich der SC St. Tönis im Burgpokal. Zunächst feierte die Mannschaft einen beeindruckenden 7:1-Erfolg im Halbfinale gegen den OSV Meerbusch, ehe einen Tag später mit einem souveränen 2:0 gegen den Landesligisten VSF Amern im Finale nachgelegt wurde. Mit neun erzielten Treffern und nur einem Gegentor verlief das Wochenende nahezu perfekt.
Auch der 1.FC Monheim durfte jubeln. Gegen Mittelrheinligist SpVg Frechen gelang ein deutlicher 5:0-Erfolg, während der TSV Meerbusch mit einem 4:2-Auswärtssieg bei der U23 des SC Fortuna Köln überzeugte. Erfolgreich verliefen die Testspiele zudem für den FC Büderich (2:1 gegen Blau-Weiß Königsdorf), Sportfreunde Baumberg (2:0 gegen die TSG Sprockhövel), sowie Aufsteiger 1. Spvg. Solingen-Wald 03, der TuS Ennepetal mit 4:0 bezwang. Auch ETB Schwarz-Weiß Essen (5:1-Sieg gegen den TuS Ennepetal) und der VfL Jüchen-Garzweiler (2:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Neuwerk) hatten Grund zum Feiern. Die SpVg Schonnebeck setzte mit einem 4:1-Triumph über die SpVgg Horsthausen ebenfalls ein Zeichen.
Weniger erfolgreich verlief das Wochenende hingegen für einige andere Oberligisten. Der SV Scherpenberg verlor mit 1:3 gegen den Bezirksligisten Anadolu Türkspor Krefeld. Fortuna Düsseldorf II musste sich dem Regionalligisten TSV Steinbach Haiger mit 2:4 geschlagen geben. Der Wuppertaler SV unterlag Arminia Bielefeld II deutlich mit 0:4, während auch die SSVg Velbert gegen Mittelrheinligist Eintracht Hohkeppel mit 2:3 den Kürzeren zog.
Spannend verliefen dagegen mehrere ausgeglichene Vergleiche. Der MSV Düsseldorf und die Holzheimer SG trennten sich 2:2. Ebenfalls ohne Sieger endeten die Duelle zwischen dem SV Sonsbeck und den Sportfreunden Broekhuysen (3:3) sowie Ratingen 04/19 und dem SV Schermbeck (1:1).
Für die größte Aufmerksamkeit sorgte jedoch das Testspiel des KFC Uerdingen gegen Delay Sports. Die Partie endete zwar nur 1:1, hatte jedoch weit mehr als einen sportlichen Charakter. Delay Sports zählt mit Millionenreichweiten auf Social Media zu den bekanntesten Amateurvereinen Deutschlands und zieht bei seinen Spielen regelmäßig zahlreiche Zuschauer sowie Content Creator an. Für den KFC bot das Duell daher nicht nur einen sportlichen Härtetest, sondern auch eine Bühne mit großer medialer Aufmerksamkeit. Beide Vereine nutzten die Partie, um sich vor einer ungewöhnlich großen Kulisse zu präsentieren. Einen weiteren Test gegen die SpVgg Erkenschwick konnte der KFC mit 2:1 gewinnen.
Insgesamt zeigte das Wochenende, dass sich viele Oberligisten bereits in einer guten Verfassung präsentieren. Während einige Mannschaften mit deutlichen Siegen weiteres Selbstvertrauen tankten, offenbarten andere noch Verbesserungsbedarf. Bis zum Saisonstart bleibt nicht mehr viel Zeit, um an den letzten Stellschrauben zu drehen.
Die Partien im Überblick: