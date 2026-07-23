Oberliga-Tests: Monheim mit 11:1, Scherpenberg siegt in Meerbusch

Der 1. FC Monheim war am Mittwoch in Torlaune. – Foto: Marcel Eichholz

Zahlreiche Klubs aus der Oberliga Niederrhein haben am Mittwochabend gut drei Wochen vor dem Ligabeginn ihre Form überprüft - mit recht unterschiedlichem Ausgang. Ein großes Ausrufezeichen in einem direkten Duell hat Aufsteiger SV Scherpenberg in einem ligainternen Vergleich beim TSV Meerbusch gesetzt und mit 4:1 gewonnen.

Dabei legten die Moerser schon vor der Pause durch Gabriel Derikx und Stefan Kapuscinski den Grundsein für den Erfolg, nach dem Wechsel bauten Carl Becker und Ahmed Jemaiel bis zur 70. Minute die Führung aus. Erst sieben Minuten vor dem Ende verkürzte dann Enes Kaan Rüzgar für das Team von Trainer Johannes Dahms.

Dreierpack von Pablo Ramm für Monheim

Ebenfalls mit 4:1 gewann die SpVg Schonnebeck den Essener Vergleich mit dem Landesligisten ESC Rellinghausen. Vor der Pause trafen Alpha Kevin Kourouma und Lennon Jung zum 2:0, nach dem zwischenzeitlichen Anschluss von Leon Lieske sorgte ein Doppelpack von Youssef Kamboua für den Endstand. Ein wahres Schützenfest veranstaltete derweil der 1. FC Monheim mit dem Bezirksligisten HSV Langenfeld, der mit 11:1 besiegt wurde. Ein Dreierpack gelang dabei Pablo Ramm, doppelt trafen noch Tom Hirsch und David Kuyu. Nach neun Minuten hatten die Gäste zwischenzeitlich ausgeglichen. Die SSVg Velbert hat derweil mit 3:0 die Oberhand gegen den Bezirksligisten 1. FC Wülfrath behalten. Tristan Duschke traf dabei doppelt, dazwischen war Robin Hilger erfolgreich.

Büderich und Holzheim mit Niederlagen

Es gab aber nicht nur Siege für die übrigen Oberligisten. Der FC Büderich, der zuletzt mit einem 7:2 gegen den Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden hatte aufhorchen lassen, unterlag dem Düsseldorfer Bezirksligisten SG Benrath-Hassels mit 2:4. Nach der frühen Führung durch Jiyan Alessio Karakis drehten die Gäste noch vor der Pause durch Haris Konjalic, Kilian Laux und Lars Pöth das Spiel, ehe Laux nach dem Wechsel auf 4:1 stellte. Dion Gutaj verkürzte für Büderich gut zehn Minuten vor dem Ende. Auch die Holzheimer SG unterlag in ihrem Test dem Landesligisten SV Solingen mit 1:2. Den frühen Rückstand durch Max Zäh glich Oguz Ayan nach einer halben Stunde noch aus, den Siegtreffer für die Gäste erzielte Kevin Tiedtke in der 86. Minute.