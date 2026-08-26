Oberliga Süd: Drei Teams makellos, Halberstadt empfängt Krieschow

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Fr., 28.08.2026, 19:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen VfB Auerbach 1906 Auerbach 19:00 live PUSH

Der FSV Budissa Bautzen wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Sieg. Ein Punkt und 2:5 Tore bedeuten Rang 13. Vor der Pokalpause kam Bautzen beim FC Einheit Rudolstadt zu einem 0:0 und blieb damit erstmals ohne Gegentor, erzielte allerdings auch selbst keinen Treffer. Der VfB Auerbach 1906 steht mit drei Punkten und 2:2 Toren auf Rang zehn. Zuletzt gewann Auerbach das Duell gegen den VFC Plauen mit 1:0. In der 57. Minute sah Charlie Spranger Gelb-Rot, Auerbach brachte die Führung dennoch über die Zeit. Plauens Johann Martynets wurde in der 90. Minute wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen.

Aufsteiger 1. FC Frankfurt (Oder) steht nach zwei Niederlagen mit 2:7 Toren auf Rang 15. Zuletzt verlor Frankfurt beim SC Freital mit 2:4. Nach einem 0:3-Rückstand kam die Mannschaft noch auf 2:3 heran, ehe Freital in der 55. Minute den vierten Treffer erzielte. Die SG Union Sandersdorf hat drei Punkte und 3:2 Tore gesammelt und steht auf Rang acht. Vor der Pokalpause verlor Sandersdorf beim Aufsteiger SSC Weißenfels knapp mit 0:1. Der einzige Treffer fiel in der 33. Minute. Damit trifft ein noch punktloser Aufsteiger auf eine Mannschaft mit ausgeglichener Bilanz aus einem Sieg und einer Niederlage.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 PUSH

Der VFC Plauen und der FC Einheit Wernigerode stehen beide bei drei Punkten. Plauen ist mit 3:2 Toren Siebter, Wernigerode mit 4:4 Toren Neunter. Beide haben bislang jeweils eine Partie gewonnen und eine verloren. Plauen unterlag zuletzt beim VfB Auerbach 1906 mit 0:1 und beendete das Spiel nach der Roten Karte gegen Johann Martynets wegen einer Tätlichkeit in der 90. Minute in Unterzahl. Wernigerode gewann dagegen gegen den VfL Halle 1896 mit 3:1. Nach drei eigenen Treffern gelang Halle erst in der 88. Minute per Foulelfmeter der Anschluss.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH

Tabellenführer VfB Germania Halberstadt geht mit zwei Siegen, sechs Punkten und 7:2 Toren in den dritten Spieltag. Zuletzt setzte sich Halberstadt beim VfB Empor Glauchau mit 4:1 durch. Nach einer 2:0-Führung verkürzte Glauchau unmittelbar nach der Pause, doch Halberstadt antwortete mit zwei weiteren Treffern. Der VfB 1921 Krieschow steht dagegen nach zwei Niederlagen bei null Punkten und 1:4 Toren auf Rang 14. Zuletzt verlor Krieschow gegen Absteiger ZFC Meuselwitz mit 0:1. Victor Habermann Passionoto sah bereits in der 29. Minute wegen einer Notbremse Rot; der entscheidende Gegentreffer fiel erst in der 90.+2 Minute.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital FC Eilenburg Eilenburg 14:00 PUSH

Der SC Freital steht nach einem Sieg und einer Niederlage mit drei Punkten und 4:3 Toren auf Rang sechs. Zuletzt gewann Freital gegen Aufsteiger 1. FC Frankfurt (Oder) mit 4:2. Die Mannschaft führte bereits nach 29 Minuten mit 3:0, musste den Gegner auf 3:2 herankommen lassen und stellte in der 55. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Absteiger FC Eilenburg ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen und steht mit vier Punkten und 6:3 Toren auf Rang vier. Vor der Pokalpause spielte Eilenburg 1:1 gegen Aufsteiger SG Dynamo Dresden II. Nach einem Rückstand in der 62. Minute gelang in der 84. Minute noch der Ausgleich.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 14:00 PUSH

Der VfL Halle 1896 steht nach einem Sieg und einer Niederlage mit drei Punkten und 3:4 Toren auf Rang elf. Zuletzt verlor Halle beim FC Einheit Wernigerode mit 1:3. Nach drei Gegentreffern gelang Joel Marks in der 88. Minute per Foulelfmeter nur noch der Anschluss. Für den VfB Empor Glauchau verlief der Saisonstart schwieriger. Zwei Niederlagen, 1:6 Tore und null Punkte bedeuten Rang 16. Im jüngsten Spiel gegen Tabellenführer VfB Germania Halberstadt verlor Glauchau mit 1:4. Kurz nach der Pause verkürzte die Mannschaft auf 1:2, musste anschließend aber noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz SSC Weißenfels SSC Weißenfels 14:00 live PUSH

Zwei der drei Mannschaften mit perfekter Punkteausbeute treffen direkt aufeinander. Absteiger ZFC Meuselwitz steht nach zwei Siegen mit sechs Punkten und 3:0 Toren auf Rang drei und hat noch kein Gegentor kassiert. Zuletzt gewann Meuselwitz beim VfB 1921 Krieschow mit 1:0, wobei der Siegtreffer erst in der 90.+2 Minute fiel. Krieschow spielte seit der 29. Minute in Unterzahl. Aufsteiger SSC Weißenfels ist ebenfalls mit sechs Punkten gestartet und steht mit 4:0 Toren auf Rang zwei. Vor der Pokalpause gewann Weißenfels mit 1:0 gegen die SG Union Sandersdorf. Damit begegnen sich zwei noch makellose Mannschaften, die in ihren ersten beiden Saisonspielen jeweils ohne Gegentor geblieben sind.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden SG Dynamo II FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 PUSH