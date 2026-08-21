Oberliga-Stürmer wechselt zum Verbandsliga-Aufsteiger Der TSV Ehningen verpflichtet Ayman Mouhssine, der zuletzt für die TSG Backnang in der Oberliga am Ball war. von red · Heute, 14:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der TSV Ehningen verstärkt seinen Kader nach dem gelungenen Start in die Verbandsliga Württemberg mit Ayman Mouhssine. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt von der TSG Backnang zum Aufsteiger und bringt bereits Erfahrung aus der Oberliga mit.

Viel höherklassige Erfahrung Mouhssine war in der vergangenen Saison 16-mal für Backnang in der Oberliga Baden-Württemberg im Einsatz. Zuvor spielte der Angreifer für den SV Spielberg und die TuS Mechtersheim. Auch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der VfB Eppingen, die Sport-Union Neckarsulm, der SV Langensteinbach und der 1. CfR Pforzheim gehören zu seinen bisherigen Stationen. Besonders auffällig war seine Zeit in der U19 des 1. CfR Pforzheim. Dort erzielte Mouhssine in 17 Verbandsligapartien 19 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Insgesamt stehen in seiner erfassten Laufbahn 67 Spiele, 21 Tore und sechs Vorlagen zu Buche.

Mehr Optionen für die Offensive Mit Mouhssine erhält Trainer Johannes Pfeiffer eine weitere variable Option im Angriff. Der 23-Jährige ist bereits der 16. Sommerzugang des TSV. Zuvor kamen unter anderem Philipp Seemann von Calcio Leinfelden-Echterdingen, Jannik Fortenbacher von der TSG Balingen II, Angelo Di Stefano vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen und Musa Karakas von der SGV Heilbronn-Freiberg. Dem gegenüber stehen zwölf Abgänge. Besonders auffällig: Gleich mehrere Spieler wechselten zum GSV Maichingen, darunter Marcel Berberoglu, Lars Jäger, Gökhan Akyüz, Jonas Horvat und Kenan Kasikci.