Oberliga-Stürmer wechselt zum Verbandsliga-Aufsteiger

– Foto: Eibner / Verein

Der TSV Ehningen, Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg, holt Angelo Di Stefano zurück. Der Offensivspieler kommt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen und soll beim Team von Trainer Johannes Pfeiffer wieder auf Torejagd gehen. Für Ehningen ist es eine Rückkehr mit sportlicher Vorgeschichte.

Di Stefano hatte sich bereits in der Vergangenheit in Ehningen empfohlen. Nach einem starken Jahr in der A-Junioren-Oberliga mit 20 Toren in 24 Spielen machte er auch in seinem ersten Aktivenjahr auf sich aufmerksam. In der Landesliga erzielte er 14 Treffer und wechselte anschließend zum damaligen Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Nach dessen Abstieg in die Verbandsliga endet dort sein Kapitel, nun kehrt Di Stefano zu den Schalkwiesenkickern zurück.

Der Angreifer verbindet den Wechsel mit großer Motivation und Vertrauen in das Trainerteam. Für den TSV Ehningen bedeutet seine Rückkehr zusätzliche Qualität in der Offensive. Gerade nach dem Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg kann ein Spieler mit nachgewiesener Torgefahr in der Landesliga wichtig werden, um den Kader für die höheren Anforderungen breiter und gefährlicher aufzustellen.

Di Stefano ist Teil eines größeren Umbruchs beim Meister. Neu im Kader stehen außerdem Lion Janzen und Sebastian Oehme vom MTV Stuttgart, Paul Ulmer vom FC Esslingen, Marino Cerkez aus der U19 der TSG Balingen, Luca Fenchel vom TuS Ergenzingen, Adrian Körtge Corral und Simon Danquah vom SV Böblingen, Egemen Sarikaya vom FC Nöttingen, Leon Nowak von der SpVgg Holzgerlingen, Nils Hesmer, Philipp Seemann von Calcio Leinfelden-Echterdingen, Fabian Schrade vom SGV Heilbronn-Freiberg II und Jannik Fortenbacher von der TSG Balingen II.