Oberliga-Stürmer wechselt nach Luxemburg

Wechsel in Luxemburgs höchste Spielklasse

Nach nur einem Jahr beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen verlässt Mikail Arslan den FSV 08 Bietigheim-Bissingen in Richtung FC Victoria Rosport. Der Verein aus der höchsten luxemburgischen Spielklasse sichert sich die Dienste des 24-jährigen Angreifers, der in der laufenden Oberliga-Saison auf 26 Einsätze, vier Tore und eine Vorlage kommt. Der Wechsel ins Ausland stellt für Arslan den nächsten Karriereschritt dar – und bedeutet für die 08er den Verlust.

Stammspieler in der Oberliga Baden-Württemberg

Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen hatte sich Arslan rasch als feste Größe etabliert. Vier Tore und ein Assist in 26 Spielen belegen seinen Beitrag zur stabilen Oberliga-Saison des FSV 08. Auch wenn Arslan nicht zu den Top-Torschützen zählte, überzeugte er.

Durchbruch bei Calcio Leinfelden-Echterdingen

Seine stärkste Zeit im Aktivenbereich erlebte Arslan bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. In der Verbandsliga Württemberg erzielte er in der Saison 2022/23 in 30 Spielen starke 15 Tore und bereitete neun weitere vor. Auch in der darauffolgenden Spielzeit 2023/24 bestätigte er seine Leistung mit zehn Treffern und sieben Assists in 29 Partien.

Erste Stationen im Württembergischen Amateurfußball

Seine fußballerische Entwicklung begann Mikail Arslan unter anderem in der Jugend des SSV Reutlingen. In der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg gelangen ihm in der Saison 2018/19 sechs Tore in 21 Einsätzen. Nach dem Übergang in den Herrenbereich folgten Stationen beim TSV Oberensingen, FC Frickenhausen und SV Fellbach. Dabei zeigte er seine Torgefährlichkeit.

Erfahrung und Reife im Offensivspiel

Der Wechsel nach Luxemburg ist nun der nächste Schritt auf dieser Linie. In Rosport trifft er auf ein höheres Spieltempo und internationale Wettbewerbe – eine Herausforderung, der er sich nach einer kontinuierlichen Entwicklung nun stellen will.