Oberliga: Stefan Arlt bleibt Trainer des FC Süderelbe Oberliga Hamburg: FC Süderelbe verlängert Vertrag mit Trainer Stefan Arlt langfristig – Kontinuität, sportliche Entwicklung und klare Linie am Kiesbarg. von red · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser

Der FC Süderelbe setzt ein klares Zeichen in seiner sportlichen Ausrichtung und bindet Cheftrainer Stefan Arlt langfristig. Der Oberligist hat den Vertrag mit Arlt um zwei weitere Jahre verlängert. Damit bleibt der Coach auch künftig an der Seitenlinie am Kiesbarg und steht weiterhin für Kontinuität und eine klare sportliche Linie.

Seit dem 1. Juli 2020 trägt Stefan Arlt die Verantwortung für die Oberliga-Mannschaft des FC Süderelbe. Seine Geschichte beim Verein reicht jedoch deutlich weiter zurück. Bereits seit 1992 ist er im Herrenbereich aktiv, seit 2004 ist Arlt fester Bestandteil des Vereins und hat dessen Entwicklung in unterschiedlichen Funktionen maßgeblich mitgeprägt. Führung als zentrale Stärke Nach seinen eigenen Stärken als Trainer gefragt, stellt Arlt in den Vereinsmedien vor allem den Führungsaspekt in den Vordergrund. Menschen mitzunehmen, eine Mannschaft zu formen und Verantwortung zu übernehmen, sind für ihn elementare Bestandteile seiner Arbeit. Führung bedeutet dabei nicht nur sportliche Entscheidungen, sondern auch Verlässlichkeit und Klarheit in schwierigen Phasen.

Sportlich verfolgt Arlt eine klare Vision. Ziel sei es, den bestmöglichen Fußball spielen zu lassen – erfolgreich, mutig und attraktiv. Im Mittelpunkt stehe die Entwicklung einer Mannschaft, die nicht nur Ergebnisse einfährt, sondern auch begeistert und eine erkennbare Identität verkörpert. Wartend auf den Re-Start rangiert Süderelbe in der Oberliga Hamburg auf Rang sieben. Unter Arlt geht es kontinuierlich nach vorn – und Tabellenplatz fünf ist nur fünf Punkte entfernt.