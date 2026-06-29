Oberliga statt Kreisliga: Torhüter wechselt zum Aufsteiger zurück

– Foto: Eibner / Verein

Der FC Holzhausen, Vizemeister der Verbandsliga Württemberg und dramatischer Aufsteiger über die Relegation in die Oberliga Baden-Württemberg, begrüßt Niklas Klemenz zurück. Der Torhüter wechselt von der TSF Dornhan nach Holzhausen. Damit erhält Trainer Daniel Seemann eine weitere Option zwischen den Pfosten für die neue Oberliga-Saison.

Klemenz kennt den Oberliga-Aufsteiger FC Holzhausen bereits aus früheren Jahren. In der Saison 2018/19 kam er für den Verein in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, auf elf Einsätze. Später wurde er auch in der ersten Mannschaft sowie in der zweiten Mannschaft des FCH geführt, ehe sein Weg zur TSF Dornhan führte. Nun kehrt der Schlussmann zu Holzhausen zurück und soll das Torhüterteam des Oberliga-Aufsteigers verstärken.

In Dornhan sammelte Klemenz in den vergangenen Jahren regelmäßig Spielpraxis. In der Saison 2023/24 absolvierte er 13 Partien in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Ein Jahr später stand er in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, 18-mal zwischen den Pfosten. In der vergangenen Spielzeit kamen 25 Einsätze in der Bezirksliga Nordschwarzwald hinzu. Da Dornhan künftig in der Kreisliga A2 Nordschwarzwald geführt wird, bedeutet der Wechsel für Klemenz auch sportlich einen deutlichen Schritt nach oben.