Oberliga startet: Aufsteiger SSV Vorsfelde empfängt den FC Verden Zum Start der neuen Oberliga-Saison trifft der Neuling aus Vorsfelde auf den FC Verden 04 von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Die Sommerpause ist beendet, die Oberliga Niedersachsen nimmt den Spielbetrieb wieder auf. Am ersten Spieltag empfängt Aufsteiger SSV Vorsfelde den FC Verden 04. Während die Gastgeber den Schwung aus der erfolgreichen Vorsaison mitnehmen möchten, will Verden früh die Weichen für eine erfolgreiche Spielzeit stellen.

Mit dem ersten Spieltag beginnt für alle 16 Mannschaften die neue Saison in der Oberliga Niedersachsen. Nach einer intensiven Vorbereitung werden erstmals wieder Punkte vergeben. Sowohl der SSV Vorsfelde als auch der FC Verden 04 wollen sich frühzeitig eine gute Ausgangsposition verschaffen. Aufsteiger vor erster Bewährungsprobe Für den SSV Vorsfelde beginnt mit dem Heimspiel gegen den FC Verden 04 das Abenteuer Oberliga. Nach dem Aufstieg gilt es für die Mannschaft, sich in der höheren Spielklasse zu behaupten. Ein erfolgreicher Auftakt könnte dabei nicht nur wichtige Punkte, sondern auch zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Wochen bringen.