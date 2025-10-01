Oberliga startet am Freitag um 14.30 Uhr: Erst Jüchen, dann Baumberg

Seltsame Anstoßzeiten in der Oberliga Niederrhein, denn allzu oft dürften Spiele freitags um 14.30 Uhr noch nicht stattgefunden haben. Das liegt natürlich am Feiertag, den der VfL Jüchen-Garzweiler zum regulären Spieltag macht. Um 17 Uhr geht es mit Sportfreunde Baumberg gegen Ratingen 04/19 weiter. So läuft Spieltag 8!
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich
So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
