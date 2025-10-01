Oberliga startet am Freitag um 14.30 Uhr: Erst Jüchen, dann Baumberg

Seltsame Anstoßzeiten in der Oberliga Niederrhein, denn allzu oft dürften Spiele freitags um 14.30 Uhr noch nicht stattgefunden haben. Das liegt natürlich am Feiertag, den der VfL Jüchen-Garzweiler zum regulären Spieltag macht. Um 17 Uhr geht es mit Sportfreunde Baumberg gegen Ratingen 04/19 weiter. So läuft Spieltag 8!

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck

So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich

So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen

So., 12.10.25 15:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg

So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg

So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst

