Oberliga startet am Freitag um 14.30 Uhr: Erst Jüchen, dann Baumberg

Die Oberliga Niederrhein startet am Freitag beim VfL Jüchen-Garzweiler, ehe das spannende Duell zwischen Sportfreunde Baumberg und Ratingen 04/19 ansteht.

Seltsame Anstoßzeiten in der Oberliga Niederrhein, denn allzu oft dürften Spiele freitags um 14.30 Uhr noch nicht stattgefunden haben. Das liegt natürlich am Feiertag, den der VfL Jüchen-Garzweiler zum regulären Spieltag macht. Um 17 Uhr geht es mit Sportfreunde Baumberg gegen Ratingen 04/19 weiter. So läuft Spieltag 8!

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - Blau-Weiß Dingden

Fr., 03.10.2025, 14:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
14:30live

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19

Fr., 03.10.2025, 17:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
17:00live

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - Holzheimer SG

Sa., 04.10.2025, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
18:00live

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - VfB Hilden

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - SC St. Tönis

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

________________

Liveticker: ETB SW Essen - VfB Homberg

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - 1. FC Monheim

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:15

________________

Liveticker: FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:30

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich
So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst

________________

André NückelAutor