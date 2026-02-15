Oberliga-Start: "Das Glück nicht auf unserer Seite"

– Foto: Steffi Rathje

Der MTV Wolfenbüttel verliert sein Nachholspiel gegen Spitzenreiter Germania Egestorf-Langreder klar mit 0:4. Während die Gäste ihre Effizienz unter Beweis stellen, sieht MTV-Trainer Deniz Dogan eine engagierte Leistung seiner Mannschaft, die sich jedoch für ihre Chancen nicht belohnte.

MTV-Trainer Deniz Dogan sprach im Anschluss von einem unglücklichen Spielverlauf: „Das Ergebnis spiegelt absolut nicht das Spiel wider. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir den Gegner eingeladen haben zum Toreschießen.“

Lange hielt der MTV Wolfenbüttel gegen den Tabellenführer gut mit. Die Gastgeber suchten den Weg nach vorn und erspielten sich offensive Aktionen, ohne jedoch zwingend zu werden. In der 32. Minute nutzte Egestorf-Langreder seine erste klare Gelegenheit: Lübke traf zur Führung für den Ligaprimus.

Eigentor bringt Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel blieb Wolfenbüttel bemüht, doch die Partie kippte endgültig in der 68. Minute. Ein unglückliches Eigentor von Halimi führte zum 0:2. Dogan verwies auf die unglückliche Entstehung: „Das war ein Slapstick-Tor. Das Glück war auch nicht auf unserer Seite.“

Mit zunehmender Spieldauer nutzten die Gäste ihre individuelle Klasse konsequent aus. Albrecht erhöhte in der 76. Minute auf 0:3, Hoffmann setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt.

Effizienz des Spitzenreiters entscheidet

Trotz der klaren Niederlage sah Dogan positive Ansätze: „Unsere Jungs haben es sehr gut gemacht und eine gute Leistung gezeigt.“ Gegen den Tabellenführer zu verlieren, sei keine Schande, betonte der Trainer, zumal seine Mannschaft phasenweise die besseren Offensivaktionen gehabt habe. „Aber ich glaube, es war eigentlich viel mehr drin.“

Entscheidend blieb die Chancenverwertung. Während Egestorf-Langreder seine Möglichkeiten nutzte, blieb der MTV ohne Torerfolg. „Durch unsere Möglichkeiten aus dem Spiel heraus haben wir kein Tor gemacht“, so Dogan. „Es ist leider das Glück nicht auf unserer Seite.“

Blick auf den Abstiegskampf

In der Tabelle baut der 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit nun 35 Punkten seine Spitzenposition aus. Der MTV Wolfenbüttel bleibt mit 15 Punkten auf Rang 13 und steht weiterhin im engen Abstiegskampf. Dogan richtet den Fokus nach vorn: „Die Gegner, bei denen wir punkten müssen, kommen noch. Dennoch wollen wir auch mal überraschen.“

Der MTV Wolfenbüttel zeigte gegen den Tabellenführer eine engagierte Leistung, blieb jedoch ohne Ertrag. Die Effizienz der Gäste und unglückliche Gegentore sorgten für ein Ergebnis, das den Spielverlauf deutlicher erscheinen lässt, als er über weite Strecken war.