Die Oberliga Niederrhein geht bereits in ihren 14. Spieltag. – Foto: Arno Wirths

Oberliga: SSVg Velbert Spitzenreiter, TVD und Ratingen rücken auf Oberliga Niederrhein:Die Sportfreunde Baumberg haben das Derby gewonnen, die SSVg Velbert das Topspiel gegen Schwarz-Weiß Essen. Am Sonntag siegte dann der KFC Uerdingen im zweiten Spitzenspiel gegen Hilden.

Am 14. Spieltag der Oberliga Niederrhein ging es bereits am Samstag mit zwei absoluten Top-Begegnungen los. So empfingen um 16 Uhr die Sportfreunde Baumberg den 1. FC Monheim zum Monheimer Derby, während zwei Stunden später dann der Zweite SSVg Velbert den aktuell Fünften ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast hatte, der zuletzt mit nur einem Punkt aus drei Partien etwas Boden verloren hatte. Am Sonntag fordert dann der KFC Uerdingen in der Grotenburg den neuen Spitzenreiter VfB Hilden heraus.

Dass Tabellenstände in Derbys nicht immer etwas zu bedeuten haben, zeigte die Partie der Sportfreunde Baumberg gegen Monheim am Samstag, die die eher schwach gestarteten Baumberger für sich entschieden. Erst spät kamen die Gäste überhaupt zu einem Ehrentreffer. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht Sportfreunde Baumberg – 1. FC Monheim 3:1

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Patrick Jöcks, Ben Harneid, Koray Kacinoglu, Wiren Bhaskar, Robin Hömig, Baris Sarikaya, Kosi Saka (75. Kisolo Deo Biskup), Enes Topal (83. Subaru Nishimura), Melva Luzalunga (61. Murat Aydin), Al-Hassan Turay (90. Sebastian Papalia) - Trainer: Salah El Halimi

1. FC Monheim: Björn Nowicki, Tim Kosmala (74. Kevin Kussunga), Ricardo Antonaci, Sebastian Spinrath, Bora Gümüs (89. Ali Gülcan), Christoph Lange, Imran Ali, Tobias Lippold, Philip Lehnert, Benjamin Schütz, Robin Schnadt - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Enes Topal (45.+2), 2:0 Melva Luzalunga (48.), 3:0 Ben Harneid (54.), 3:1 Philip Lehnert (85.). SSVg Velbert siegt 2:1 gegen Schwarz-Weiß Essen

Im Topspiel am Samstag fielen die Treffer bereits früh, und binn sechs Minuten. ETB führte früh, Velbert drehte das Spiel blitzschnell, dabei blieb es dann. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht SSVg Velbert – ETB Schwarz-Weiß Essen 2:1

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Tristan Duschke, Noah Abdel Hamid, Robin Urban, Yasin-Cemal Kaya (90. Oguzhan Coruk), Max Machtemes, Manuel Schiebener (72. Yannick Geisler), Timo Mehlich (85. Joey Justin Gabriel), Robin Hilger (90. Calvin Minewitsch), Cellou Diallo (75. Patrick Schikowski), Jonas Erwig-Drüppel - Trainer: Dimitrios Pappas

ETB Schwarz-Weiß Essen: Stefan Jaschin, Mehmet Serif Dalyanoglu (66. Bilal Akhal), Pascal Kubina, Marvin Matten, Bünyamin Sahin, Frederik Lach, Giuliano Zimmerling, Marcello Romano, Ferhat Mumcu (66. Junior Landry Dongue Tsanou), Prince Kimbakidila (74. Fatih Özbayrak), Noel Futkeu - Trainer: Damian Apfeld - Trainer: Ulf Ripke

Schiedsrichter: Markus Wollenweber (Mönchengladbach) - Zuschauer: 700

Tore: 0:1 Marcello Romano (16.), 1:1 Yasin-Cemal Kaya (21.), 2:1 Robin Hilger (22.). Am Sonntag spielen: Der KFC Uerdingen gewinnt das Topspiel gegen Hilden

Der KFC Uerdingen hat das Topspiel gegen Hilden mit 2:1 für sich entschieden und damit den zweiten Tabellenplatz erobert. Nach der 2:0-Führung und dem schnellen Anschluss wurde es dabei aber durchaus noch einmal eng. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht KFC Uerdingen 05 – VfB 03 Hilden 2:1

KFC Uerdingen 05: Robin Udegbe, Phil Zimmermann (23. Ryo Iwata), Sander Rau, Leonel Kadiata, Philipp Meißner, Maximilian Funk, Alexander Lipinski, Kevin Weggen (83. Marcel Kretschmer), Maik Odenthal (64. Younes Mouadden), Shun Terada (90. Yaman Hasal), Gianluca Rizzo (87. Babacar M'Bengue) - Trainer: Alexander Voigt

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Robin Müller, Sergio Percoco (63. Gian-Luca Bühring), Len Heinson, Nick Sangl, Fabian zur Linden, Nils Arne Gatzke, Talha Demir, Isaac Kang, Luca Jacob Klement Majetic, Pascal Weber - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Davide Zeisberg () - Zuschauer: 2141

Tore: 1:0 Shun Terada (40.), 2:0 Alexander Lipinski (54.), 2:1 Talha Demir (59.). Ratingen 04/19 siegt 2:1 in Schonnebeck

Die zum engeren Favoritenkreis zählenden Ratinger haben aus Essen drei Zähler mitgebracht und sind damit nun punktgleich mit dem VfB Hilden auf Platz vier. Die Treffer erzielten die Gäste dabei schon ganz früh, durch Yassin Merzagua in der 3. und Phil Spillmann in der 16. Minute. Dabei blieb es dann in Schonnebeck lange, erst acht Minuten vor dem Ende verkürzte dann Routinier Matthias Bloch, was letztlich für die Schützlinge vom Schetters Busch aber zu spät kam. SpVg Schonnebeck – Germania Ratingen 04/19 1:2

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Wilfried Sarr, Matthias Bloch, Malick-Montell Mourtala, Thorben Kern, Nermin Badnjevic, Robin Andre Brandner, Dustin Hoffmann, Tarkan Yerek, Kevin Kehrmann, Kevin Barra - Trainer: Dirk Tönnies

Germania Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Mike Koenders, Phil Spillmann, Erkan Ari, Gianluca Silberbach, Ali Can Ilbay, Simon Busch, Pierre Nowitzki, Tom Hirsch, Ali Hassan Hammoud, Yassin Merzagua - Trainer: Martin Hasenpflug

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Kaarst) - Zuschauer:

Tore: 0:1 Yassin Merzagua (3.), 0:2 Phil Spillmann (16.), 1:2 Matthias Bloch (82.). SV Sonsbeck gewinnt Aufsteigerduell gegen MSV Düsseldorf klar

Wenn der SV Sonsbeck überhaupt so etwas wie eine kleine (Ergebnis-) Krise hatte, so fand diese am Sonntag auf jeden Fall ein Ende. Beim 4:1 gegen Mitaufsteiger MSV Düsseldorf traf Alexander Maas vor der Pause, ehe Oben Robert Molango für die Gäste nach der Pause ausglich. Der zuletzt starke Denis Massold sorgte nach einer Stunde wieder für die Sonsbecker Führung, mit einem Doppelpack schraubte dann Philipp Elspaß das Resultat zum Endstand in die Höhe.

SV Sonsbeck – MSV Düsseldorf 4:1

SV Sonsbeck: Tim Weichelt, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Luca Janßen (58. Denis Massold), Jannis Pütz (89. Servet Furkan Aydin), Alexander Maas (77. Chong Johnny Lu), Sebastian Leurs, Luca Terfloth (86. Max Werner), Klaus Keisers, Jamie van De Loo (77. Maximilian Fuchs) - Trainer: Heinrich Losing

MSV Düsseldorf: Florian Ricken, Samir Azirar, Rafu Numakunai, Nihat Koray Tepegöz (72. Ebrahim Omayrat), Assani Lukimya-Mulongoti, Amin Mohsen, King Samuel Manu, Jaehyuk Lee (80. Adil Azhil), Mohamed Aaross, Oben Robert Molango, Anas El Morabiti - Trainer: Timo Haep - Trainer: Mohamed El Mimouni jr. - Trainer: Markus Haep - Trainer: Kevin Weber

Schiedsrichter: Cedric Pelka (Essen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Alexander Maas (19.), 1:1 Oben Robert Molango (51.), 2:1 Denis Massold (60.), 3:1 Philipp Elspaß (65. Handelfmeter), 4:1 Philipp Elspaß (87.). Kein Sieger zwischen Meerbusch und Homberg

TVD Velbert mit halbem Dutzend gegen Kray Bitterer Spielverlauf für die Gäste: Der Regionalliga-Absteiger ging nach 15 Minuten durch einen Strafstoß von Ahmet-Malik Uzun in Führung, kassierte aber nach gut einer Stunde von Oguz Ayan den Ausgleich. Fast im Gegenzug ging der VfB durch Samuel Owusu Addai wieder in Führung, doch diesmal hielt der Vorsprung nur vier Minuten, weil Aaram Abdelkarim mit dem erneuten Ausgleich zur Stelle war, bei dem es dann auch blieb.

Der TVD Velbert hat den Vergleich mit dem FC Kray mit 6:1 für sich entschieden und damit nicht nur seine Englische Woche vergoldet, sondern auch den zarten Aufschwung des FC Kray jäh beendet. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht TVD Velbert – FC Kray 6:1

TVD Velbert: Robin Offhaus, Maik Bleckmann, Alex Fagasinski (68. Nico Wolters), Jan Corsten (58. Jonas Haub), Noah Korczowski, David Glavas, Timo Brauer, Fabio di Gaetano, Florian Schikowski (74. Jan Niklas Pia), Ishmael Schubert-Abubakari (62. Jan-Niklas Forger), Björn Kluft (74. Marius Heck) - Trainer: Kai Schwertfeger - Trainer: Markus Braasch - Trainer: Marcel Bastians

FC Kray: Jan Fauseweh, Simeon Louma (68. Obiora Uzukwu), Eunseok Ko, Marcel Rosbach (56. Danilo Settimio Curaba), Almedin Gusic, Odin Redier, Eric Gweth (56. Jihwan Yun), Joelle Cavit Tomczak, Luca Kazelis (81. Harding Mac Stuell Beira), Bubakarry Fadika, Romario Antonio Guscott (34. Duc Anh Nguyen Nhu) - Trainer: Matthias Walter - Trainer: Rudolf Zedi

Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Maik Bleckmann (11.), 2:0 Florian Schikowski (15.), 3:0 Björn Kluft (25.), 4:0 Timo Brauer (50. Foulelfmeter), 4:1 Joelle Cavit Tomczak (53.), 5:1 Florian Schikowski (74.), 6:1 Fabio di Gaetano (90.).

Union Nettetal gleicht spät gegen Kleve noch aus

Nach dem Führungstreffer von Abwehrchef und Kapitän Nedzad Dragovic per Elfmeter in der 39. Minute sah es lange so aus, als könne das Team von Trainer Umut Akpinar mit drei Zählern die Christian-Rötzel-Kampfbahn verlassen. Doch auch auf der Gegenseite gab es einen torgefährlichen Defensivmann, der sich allerdings bis zur 88. Minute Zeit ließ. Dann aber ließ Pascal Schellhammer seine Nettetaler doch noch über einen Punkt jubeln. SC Union Nettetal – 1. FC Kleve 1:1

SC Union Nettetal: Maximilian Stefan Möhker, Pascal Schellhammer, Leonard Lekaj, Jan Pöhler (90. Ahmetilhan Yavuz), Nico Zitzen, Maximilian Köhler (63. Marc Rommel), Peer Winkens, Drilon Istrefi (71. Morten Heffungs), Justin Coenen (90. Markus Keppeler), Leon Falter (90. Lukas Hartmann), Ahmetilhan Yavuz - Trainer: Andreas Schwan

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Nedzad Dragovic, Kai Robin Schneider, Frederik Meurs, Niklas Klein-Wiele, Nathnael Scheffler, Fabio Forster, Luca Thuyl (82. Luca Plum), Tim Haal, Pascal Hühner (90. Folarin Ibigoni Williams), Danny Rankl (75. Diwan Duyar) - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Leon Tiemer (Emmerich am Rhein) - Zuschauer:

Tore: 0:1 Nedzad Dragovic (39. Foulelfmeter). Hamborn 07 verzockt gegen FSV Duisburg fast ein 4:0

4:3 siegten die Sportfreunde Hamborn 07 letztlich im Derby beim FSV Duisburg, und das, nachdem sie zur Pause bereits mit 4:0 geführt hatten. Auf 3:4 kam der FSV dabei nach der Pause sogar recht schnell heran. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht FSV Duisburg – Sportfreunde Hamborn 07 3:4

FSV Duisburg: Ismael Francios Boes, Atilla Yildiz, Emre Bayrak, Blerton Muharremi, Malik Tchalawou, Ryo Matsutaka, Furkan Cakmak, Leotrim Kryeziu, Can Serdar, Vedad Music, Joshua Telesphore Kapenda

Sportfreunde Hamborn 07: Marius Delker, Dennis Wichert, Karim El Moumen, Michel Roth, Nick Bennmann, Gino Mastrolonardo (60. Kilian Schaar), Mamadou Lamarana Diallo, Timm Golley, Julian Bode (89. Noah Gabriel Herrmann), Pascal Spors (90. Marcel Stenzel), Kevin Menke (36. Marco De Stefano) - Trainer: Julian Berg

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer:

Tore: 0:1 Kevin Menke (1.), 0:2 Julian Bode (16.), 0:3 Pascal Spors (26.), 0:4 Pascal Spors (45.+1), 1:4 Rinar Valyeyev (58.), 2:4 Joshua Telesphore Kapenda (63.), 3:4 Toni Markovic (64.). SC St. Tönis dreht Spiel gegen TuRU Düsseldorf