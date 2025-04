Oberliga: SSVg Velbert setzt sich mit 4:1 gegen den VfB Homberg durch

Noch ist das Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein für die Saison 2024/25 nicht entschieden, und am Freitagabend sortierten sich zumindest schon einmal die Verfolger neu. Denn die SSVg Velbert siegte deutlich mit 4:1 gegen den VfB Homberg und rückt somat am Gegner vorbei auf Platz drei. Die Entscheidung fiel in der Partie erst nach der Pause.