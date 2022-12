Der SV Sonsbeck und der TVD Velbert sind am Samstag im Einsatz. – Foto: Arno Wirths

Oberliga: SSVg Velbert legt beim 4:1 gegen Hamborn vor Am Freitag und am Samstag stehen bereits fünf Spiele in der Oberliga Niederrhein an, unter anderem sind die SSVg Velbert und der KFC Uerdingen in Heimspielen gefordert.

Vor der Winterpause stehen im Dezember noch drei Spieltage in der Oberliga Niederrhein an. Der 20. Spieltag begann am Freitagabend mit dem Heimspiel des Tabellenführer SSVg Velbert gegen die Sportfreunde Hamborn 07, am Samstag folgen vier Spiele - unter anderem das Debüt von Neu-Coach Christian Knappmann beim FC Kray gegen den TSV Meerbusch und der Gast-Auftritt von Ratingen 04/19 beim KFC Uerdingen. Wenn der Cronenberger SC am Sonntag beim SC Union Nettetal gastiert, feiert auch Ex-Profi Kai Schwertfeger seine Premiere an der Seitenlinie.

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - FC Kray Zu Beginn schien das Pendel an diesem Abend zunächst in Richtung der Duisburger Gäste auszuschlagen, bekamen diese doch bereits in der zweiten Spielminute einen Foulelfmeter zugesprochen. Doch diese Gelegenheit ließ das Team von Trainer Julian Berg aus, was sich schon nach gut einer Viertelstunde rächte, als Manuel Schiebener zur Führung für den Spitzenreiter traf. Justin Bock hatte mit seinem Ausgleich zum 1:1-Pausenstand in der 38. Minute darauf noch eine Antwort parat. Nach der Pause traf dann jedoch nur noch Velbert. Timo Mehlich erzielte innerhalb von 14 Minuten sein zweites und drittes Saisontor, der Schlusspunkt war dann in der 77. Minute Cellou Diallo vorbehalten, der auf Vorlage von Robin Hilger sein siebtes Saisontor schoss. Damit setzten die Schützlinge von Dimitrios Pappas den KFC Uerdingen gleich wieder massiv unter Druck.

