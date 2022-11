Oberliga: Sportfreunde Hamborn 07 unterliegen Union Nettetal 1:2 Oberliga Niederrhein: Der Lauf der Gäste aus dem Grenzland geht weiter.

Die Sportfreunde Hamborn 07 können als Aufsteiger in die Oberliga Niederrhein mit ihrer Zwischenbilanz recht zufrieden sein. Nach 15 absolvierten Spielen war das Polster auf die Abstiegszone zwar gerade einmal drei Zähler groß, aber es fehlten auch nur sechs Punkte zum vor der Partie Tabellen-Achten SC Union Nettetal, der schon gegen einige der starken Oberligisten wie den KFC Uerdingen überrascht hat und nun natürlich auch in der oberen Tabellenhälfte verbleiben möchte. Dazu haben die Gäste auch den nächsten Schritt gemacht, während es für die Hamborner nach dem 1:2 keine Zähler gab.

Im Holtkamp gelang den Nettetalern dabei bereits in der 11. Minute durch Peer Winkens der Führungstreffer, den Ahmetilhan Yavuz zum berühmten taktisch günstigen Zeitpunkt eine Minute vor der Pause mit dem 2:0 veredelte. In einer Partie, in der es insgesamt sieben Gelbe Karten von Schiedrichter Tim Flores gab, kamen die Gastgeber eine Viertelstunde vor dem Ende auf 1:2 heran, Torschütze war Routinier Gino Mastrolonardo. Doch der Ausgleich gelang den Gastgebern nicht mehr, was den Umstand weiter befördert, dass die Nettetaler mit Trainer Andreas Schwan die wohl beste Oberliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte spielen. Die Hamborner bleiben damit knapp am rettenden Ufer, wie knapp wird der Sonntag zeigen müssen. Zumindest bis dahin ist Union Nettetal nun schon Siebter.