Oberliga-Spieltag startet am Freitag mit drei starken Partien

Der 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat direkt schon am Freitag eine Menge zu bieten, denn drei spannende Duelle stehen an: Neben dem Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem SV Sonsbeck duellieren sich der 1. FC Kleve und der TSV Meerbusch sowie die SpVg Schonnebeck und der VfL Jüchen-Garzweiler.

Liveticker: Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: SC St. Tönis - VfB Homberg

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - FC Büderich

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: Holzheimer SG - ETB SW Essen

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden SV Biemenhorst Biemenhorst 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag

Sa., 18.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Monheim

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Blau-Weiß Dingden

So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Holzheimer SG

So., 19.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Adler Union Frintrop

So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Ratingen 04/19

So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB 03 Hilden

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: