Oberliga-Spieltag startet am Freitag mit drei starken Partien

Der 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat direkt schon am Freitag eine Menge zu bieten, denn drei spannende Duelle stehen an: Neben dem Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem SV Sonsbeck duellieren sich der 1. FC Kleve und der TSV Meerbusch sowie die SpVg Schonnebeck und der VfL Jüchen-Garzweiler.
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Monheim
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck
So., 19.10.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
So., 19.10.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Holzheimer SG
So., 19.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Adler Union Frintrop
So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Ratingen 04/19
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB 03 Hilden
