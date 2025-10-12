Oberliga-Spieltag bietet spannende Duelle am Sonntag

Der 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein hatte direkt schon am Freitag eine Menge zu bieten, denn drei spannende Duelle standen an. Weiter geht es mit sechs Partien am Sonntag. Unter anderem ist der KFC Uerdingen bei der DJK Adler Union Frintrop gefordert und der VfB Hilden empfängt den SV Biemenhorst.

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag

Sa., 18.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Monheim

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Blau-Weiß Dingden

So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Holzheimer SG

So., 19.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Adler Union Frintrop

So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Ratingen 04/19

So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB 03 Hilden

