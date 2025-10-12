 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Sonsbeck hat die nächste Chance auf die Tabellenführung.
Sonsbeck hat die nächste Chance auf die Tabellenführung. – Foto: Ulrich Laakmann

Oberliga-Spieltag bietet spannende Duelle am Sonntag

In der Oberliga Niederrhein stehen nach den Topspielen am Freitag noch sechs Duelle am Sonntag auf der Agenda.

Der 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein hatte direkt schon am Freitag eine Menge zu bieten, denn drei spannende Duelle standen an. Weiter geht es mit sechs Partien am Sonntag. Unter anderem ist der KFC Uerdingen bei der DJK Adler Union Frintrop gefordert und der VfB Hilden empfängt den SV Biemenhorst.

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
3
2
Abpfiff

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1
3
Abpfiff

________________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
2
1
Abpfiff

________________

Liveticker: SC St. Tönis - VfB Homberg

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:30live

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - FC Büderich

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00live

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

________________

Liveticker: Holzheimer SG - ETB SW Essen

Heute, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:30

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Monheim
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck
So., 19.10.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
So., 19.10.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Holzheimer SG
So., 19.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Adler Union Frintrop
So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Ratingen 04/19
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB 03 Hilden

________________

André NückelAutor