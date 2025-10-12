Oberliga-Spieltag bietet spannende Duelle am Sonntag

Der 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein hatte direkt schon am Freitag eine Menge zu bieten, denn drei spannende Duelle standen an. Weiter geht es mit sechs Partien am Sonntag. Unter anderem ist der KFC Uerdingen bei der DJK Adler Union Frintrop gefordert und der VfB Hilden empfängt den SV Biemenhorst.
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Monheim
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck
So., 19.10.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
So., 19.10.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Holzheimer SG
So., 19.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Adler Union Frintrop
So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Ratingen 04/19
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB 03 Hilden
