Oberliga-Spielplan: Reutlinger-Derby, Spitzenspiele und Highlights

Der neue Oberliga-Spielplan ist da, und er macht sofort Lust auf die Saison. Schon der Auftakt bietet große Namen, neue Aufsteiger und mehrere Spiele mit besonderem Reiz. Wer nach Spitzenduellen, Derbys und ersten Standortbestimmungen sucht, findet im Kalender schnell die Termine, über die in der Liga sicher gesprochen werden wird.
Gleich am ersten Spieltag wird deutlich, dass es keine lange Eingewöhnung geben soll. Balingen, einer der beiden Regionalliga-Absteiger, empfängt Villingen. Bahlingen, der zweite Absteiger, startet gegen Ravensburg, den starken Vierten des Vorjahrs. Der FC Nöttingen, als Dritter das beste verbliebene Team, reist zum SSV Reutlingen. Auch Pforzheim bekommt mit Aufsteiger Holzhausen sofort eine interessante Aufgabe. Für die Neuen Mühlhausen, Teningen und Young Boys Reutlingen beginnt die Oberliga ebenfalls ohne Schonfrist.
Die ersten Wochen liefern mehrere Spiele, die früh zeigen können, wohin der Weg führt. Schon am zweiten Spieltag trifft Pforzheim auf Bahlingen. Eine Woche später kommt es zu Balingen gegen Reutlingen. Am 19. September folgt Pforzheim gegen Balingen, im Oktober dann Nöttingen gegen Pforzheim. Auch Ravensburg hat mit Bahlingen, Villingen und Reutlingen anspruchsvolle Gegner im Plan. Essingen, Oberachern und Pforzheim lagen im Vorjahr nahe beieinander. Ihre direkten Duelle werden zeigen, wer erneut oben mitspielen kann.
Besonders viel Aufmerksamkeit verdienen die Lokalduelle. Am 3. Oktober spielt der SSV Reutlingen gegen die Young Boys Reutlingen. Dieses Stadtderby ist in der Oberliga neu und deshalb besonders reizvoll. Bisher trafen beide Vereine nur im WFV-Pokal und in einem Testspiel aufeinander. Die Rückrunde bringt am 11. April das zweite Duell. Im Bezirk Pforzheim stehen die Spiele zwischen Nöttingen und dem 1. CfR Pforzheim im Blick. In Freiburg geht es um Bahlingen gegen Teningen, in Ostwürttemberg um Gmünd gegen Essingen.
Nach dem Dezember macht die Liga Pause bis zum 20. Februar. Danach geht es wieder mit interessanten Spielen weiter, unter anderem Pforzheim gegen Singen und Reutlingen gegen Balingen. Im Mai wird der Spielplan dichter. Balingen gegen Bahlingen, Gmünd gegen Pforzheim und Pforzheim gegen Backnang können dann viel Bedeutung haben. Am letzten Spieltag warten Villingen gegen Nöttingen, Oberachern gegen Pforzheim und Balingen gegen die Young Boys. Der Plan bietet damit genug Stoff für eine sehr spannende Saison.