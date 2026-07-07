Oberliga-Spielplan: Reutlinger-Derby, Spitzenspiele und Highlights FuPa wirft den Blick auf den neuen Spielplan der Oberliga Baden-Württemberg. von Timo Babic · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralf Just

Der neue Oberliga-Spielplan ist da, und er macht sofort Lust auf die Saison. Schon der Auftakt bietet große Namen, neue Aufsteiger und mehrere Spiele mit besonderem Reiz. Wer nach Spitzenduellen, Derbys und ersten Standortbestimmungen sucht, findet im Kalender schnell die Termine, über die in der Liga sicher gesprochen werden wird.

Gleich am ersten Spieltag wird deutlich, dass es keine lange Eingewöhnung geben soll. Balingen, einer der beiden Regionalliga-Absteiger, empfängt Villingen. Bahlingen, der zweite Absteiger, startet gegen Ravensburg, den starken Vierten des Vorjahrs. Der FC Nöttingen, als Dritter das beste verbliebene Team, reist zum SSV Reutlingen. Auch Pforzheim bekommt mit Aufsteiger Holzhausen sofort eine interessante Aufgabe. Für die Neuen Mühlhausen, Teningen und Young Boys Reutlingen beginnt die Oberliga ebenfalls ohne Schonfrist. Die ersten Wochen liefern mehrere Spiele, die früh zeigen können, wohin der Weg führt. Schon am zweiten Spieltag trifft Pforzheim auf Bahlingen. Eine Woche später kommt es zu Balingen gegen Reutlingen. Am 19. September folgt Pforzheim gegen Balingen, im Oktober dann Nöttingen gegen Pforzheim. Auch Ravensburg hat mit Bahlingen, Villingen und Reutlingen anspruchsvolle Gegner im Plan. Essingen, Oberachern und Pforzheim lagen im Vorjahr nahe beieinander. Ihre direkten Duelle werden zeigen, wer erneut oben mitspielen kann.