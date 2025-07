Oberliga-Spieler wechselt, Trainer-Abschied, Vorbereitung

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der 24-jährige Mittelstürmer Kwasi Boateng wechselt vom Ex-Oberligisten SC Staaken an die Havel und bringt nicht nur physische Präsenz, sondern auch reichlich Ehrgeiz und Zielstrebigkeit mit.

Boateng erzielte in der vergangenen Oberliga-Saison sechs Treffer. Darunter auch entscheidende Tore in der Relegation gegen BSG Wismut Gera.

Der bullige Angreifer, der zuvor zwei Jahre lang College-Fußball in den USA spielte, gilt als akribischer Arbeiter mit klarem Fokus auf und neben dem Platz. Seine Stärken sind Robustheit, Durchsetzungsvermögen und ein unbedingter Wille zum Tor.

Nun folgt ein neues Kapitel in der Brandenburgliga. Willkommen in Oranienburg, Kwasi!

Tschüss sagen soll man wenn es am Schönsten ist. Und wie könnte man sich als Trainer besser verabschieden als mit dem Double im Gepäck. Drei Jahre lang hat uns Clemens Haack auf den richtigen Weg gebracht. Er hat Spielerinnen besser gemacht, der Mannschaft ein neues Gesicht gegeben und nicht zuletzt Pokale an die Breitscheid geholt. Nun heißt es Abschied nehmen. Wir wünschen Dir auf deinem Weg als Trainer alles Gute. Mit Deinem Fleiß, Deinem enormen Fachwissen und Deinem persönlichen Einsatz werden wir dich wohl noch in viel wichtigeren Trainerpositionen erleben. Bis bald an der Breitscheid