Oberliga-Spieler wechselt in die Verbandsliga

Einen Zugang vermeldet Verbandsligist FSV Waiblingen. Das sind die Infos des Vereins dazu:
Nabil Mouhssine wechselt vom FSV 08 Bissingen zum FSV Waiblingen
Der FSV Waiblingen verstärkt seine Offensive mit Nabil Mouhssine. Der Angreifer wechselt vom Oberligisten FSV 08 Bissingen zurück zu seinem Jugendverein an die Rems.
Mouhssine durchlief bereits in seiner Jugend die Nachwuchsmannschaften des FSV Waiblingen und kennt den Verein sowie das Umfeld bestens. Der Offensivspieler ist flexibel einsetzbar und kann nicht nur im Sturm, sondern auf allen Positionen im offensiven Bereich spielen.
Mit seiner Schnelligkeit, Kreativität und Torgefahr soll Nabil Mouhssine dem FSV Waiblingen neue Impulse geben und dabei helfen, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen – den Klassenerhalt zu sichern.
Der FSV Waiblingen freut sich über die Rückkehr eines bekannten Gesichts und wünscht Nabil einen erfolgreichen Start und viel Erfolg im Trikot des FSV.
+++
So sieht die Tabelle der Verbandsliga aus:
1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45
2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39
3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36
4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32
6. VfB Friedrichshafen (Auf) 17 9-3-5 35:30 30
7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 18 8-3-7 22:22 27
8. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 18 8-1-9 23:35 25
9. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24
10. SSV Ehingen-Süd 18 7-3-8 29:35 24
11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 17 6-3-8 30:42 21
12. TSV Weilimdorf (Auf) 18 6-1-11 36:45 19
13. FC Rottenburg (Auf) 18 5-2-11 33:43 17
14. FC Esslingen 17 4-5-8 28:43 17
15. TSG Tübingen 18 4-3-11 16:47 15
16. FSV Waiblingen (Auf) 18 3-4-11 26:38 13
17. VfR Heilbronn 18 2-6-10 22:37 12
