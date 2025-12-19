Oberliga-Spieler wechselt in die Verbandsliga

Einen Zugang vermeldet Verbandsligist FSV Waiblingen. Das sind die Infos des Vereins dazu:

Der FSV Waiblingen verstärkt seine Offensive mit Nabil Mouhssine. Der Angreifer wechselt vom Oberligisten FSV 08 Bissingen zurück zu seinem Jugendverein an die Rems.

Mouhssine durchlief bereits in seiner Jugend die Nachwuchsmannschaften des FSV Waiblingen und kennt den Verein sowie das Umfeld bestens. Der Offensivspieler ist flexibel einsetzbar und kann nicht nur im Sturm, sondern auf allen Positionen im offensiven Bereich spielen.

Mit seiner Schnelligkeit, Kreativität und Torgefahr soll Nabil Mouhssine dem FSV Waiblingen neue Impulse geben und dabei helfen, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen – den Klassenerhalt zu sichern.