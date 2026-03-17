Oberliga-Spieler wechselt in die Regionalliga

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Längst haben es die Spatzen von den Dächern gepfiffen, nun ist es amtlich: Mit Nico Molinari verlässt auch der letzte aus der Familie Molinari den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd.

Für den Flügelflitzer wird es in die Regionalliga gehen, die Normannia ist ordnungsgemäß über alles unterrichtet worden. Der aufnehmende Verein wird den Transfer in dieser Woche bekanntgeben, so haben es beide Vereine abgesprochen. „Ich bin der Normannia unheimlich dankbar für alles. Jetzt ist es aber an der Zeit für mich, den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Nico Molinari.

Bruder Luca ist bereits zur SG Sonnenhof Großaspach in die Regionalliga gewechselt, Henrick Selitaj im Sommer 2024 ebenfalls in die Regionalliga, damals zum Göppinger SV. Mittlerweile kickt er für den Regionalliga-Tabellenführer SGV Freiberg. Joshua Kopf ist ein weiteres Beispiel der guten Arbeit der Normannia: für ihn ging es zum Regionalligisten Hessen Kassel. „Das ist unser Weg und wird es auch bleiben. Wenn die Spieler die Chance bekommen, höherklassig zu spielen, dann wird die Normannia ihnen niemals Steine in den Weg legen“, sagt Gmünds Sportdirektor Stephan Fichter.