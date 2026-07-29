Oberliga-Spieler wechselt in die Landesliga: "Ich freue mich wirklich"

Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten befindet sich noch mitten in der Vorbereitung, ist im Pokal eine Runde weitergekommen und freut sich nun noch einmal über einen weiteren Neuzugang: Kilian Reik wechselt vom Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd ins Stadion „Auf der Höhe“.
„Als wir mitbekamen, dass sich die Wege von Kilian und der Normannia jetzt doch trennen werden, sind wir natürlich sofort auf ihn zugegangen. Er ist jung, hat erste Erfahrungen in der Oberliga machen können und passt insgesamt perfekt in unseren Kader“, freut sich Lukas Hartmann, Sportlicher Leiter des TSGV, Reik jetzt beim TSGV zu wissen.
Kilian Reik ist ein Eigengewächs der Normannen und stand in den vergangenen beiden Jahren im Kader des Oberligisten aus dem Schwerzer. Sein Ziel beim TSGV ist klar: mehr Spielzeit. „Ich freue mich wirklich, jetzt in Waldstetten zu sein. Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen und den Trainern, die mich sofort überzeugt haben“, sagt Reik selbst.
„Ich hoffe, dass ich in der anstehenden Saison meine persönlichen Ziele erreichen kann, wir aber natürlich auch als Mannschaft unsere Ziele erreichen werden“, so Reik weiter. Der 20-Jährige ist auf der linken Außenbahn einsetzbar, hat seine Stärken aber in der Außenverteidigung.
Womöglich wird er bereits am Samstag, in der zweiten Runde des Verbandspokals, gegen den SV Fellbach, im Kader stehen.
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