Oberliga-Spieler wechselt in die Landesliga

– Foto: SV Böblingen

Der SV Böblingen freut sich, zur Saison 2026/2027 die Verpflichtung von Berzan Ural bekanntzugeben. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom Oberligisten 1. CfR Pforzheim nach Böblingen.

Berzan Ural wurde in renommierten Nachwuchsleistungszentren ausgebildet und durchlief Stationen beim SSV Reutlingen, VfB Stuttgart sowie den Stuttgarter Kickers. Seine ersten Erfahrungen im aktiven Herrenbereich sammelte er beim CfR Pforzheim, zudem war er für ein halbes Jahr beim Verbandsligisten Weilimdorf im Einsatz.

Mit Berzan Ural gewinnt der SV Böblingen einen spielstarken zentralen Mittelfeldspieler, der sich durch seine ausgeprägte Technik und hohe Spielintelligenz auszeichnet.