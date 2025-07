Oberliga-Spieler wechselt als spielender Co-Trainer zum B-Ligisten

In der vergangenen Saison stand Claudio Paterno nach ganze 27 Mal in der Oberliga Baden-Württemberg auf dem Platz. Nun geht es für den erfahrenen Kicker in die Kreisliga zur Spvgg Rommelshausen.

Nach seiner Zeit in der Jugend des VfR Aalen wechselte Paterno 2016 zum SV Fellbach in die Landesliga. Nach einer Saison beim TSV Schornbach zog es ihn 2018 wieder nach Fellbach, wo ihm mit seinem Team der Verbandsliga-Aufstieg gelang und er mit 29 Einsätzen einen wesentlichen Anteil daran hatte. Für die Saison 2022/23 trug er kurzzeitig das Trikot des SV Breuningsweiler, ehe es wieder nach Fellbach ging. Vergangene Saison wechselte der Deutsch-Italiener dann zum Oberliga-Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen, wo er in der Hinrunde auf 15 Einsätze kam. In der Winterpause ging es für Paterno zum Ligakonkurrenten nach Backnang, wo er für die TSG auf 12 Spiele und drei Torbeteiligungen kam. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt probiert sich der 26-Jährige nun als spielender Co-Trainer bei der Spvgg Rommelshausen in der Kreisliga B Rems/Murr/Hall.

