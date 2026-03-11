Oberliga-Spieler Nima Amiri meldet sich zu Wort

– Foto: Timo Babic/Verein

Nach dem zuletzt veröffentlichten Bericht über eine angebliche Suspendierung beim Oberligisten FSV Optik Rathenow hat sich Spieler Nima Amiri nun selbst zu Wort gemeldet und seine Sicht der Dinge geschildert.

In einem Statement auf seinen Social-Media-Kanälen erklärte Amiri, dass die Darstellung einer disziplinarischen Suspendierung so nicht der tatsächlichen Situation entspreche. Stattdessen habe es zwischen ihm und dem Trainer Meinungsverschiedenheiten aus sportlichen Gründen gegeben, unter anderem in Bezug auf seine Spielzeit und einige sportliche Entscheidungen.

Nach Angaben des Spielers habe es anschließend ein klares Gespräch zwischen ihm und dem Trainer gegeben, in dem beide Seiten die Situation offen besprochen hätten. Am Ende sei man gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, künftig getrennte Wege zu gehen.