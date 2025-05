Oberliga-Spieler Mohrmann wechselt zum TV Neuenkirchen

„Wenn man den Jungen nicht als Coup bezeichnet, dann weiß ich auch nicht“, wird TVN-Trainer Mustafa Cali in dem Bericht zitiert. Mohrmann, 22 Jahre alt, absolvierte in der laufenden Saison 22 Einsätze in der fünftklassigen Oberliga. Seine fußballerische Ausbildung genoss er unter anderem bei Werder Bremen und dem JFV Rehden.

Cali betont, dass dem Transfer intensive Gespräche vorausgegangen seien. Die Entscheidung des Spielers sei letztlich auch durch persönliche Kontakte im Umfeld des TV Neuenkirchen begünstigt worden: „Die Chemie hat direkt gestimmt. Til wird hier mit einigen Freunden zusammenspielen – das hat ihn überzeugt.“