Oberliga-Spieler erfolgreich operiert

Kurzes Update von unserem Steven Keklik: Die Knie-OP ist heute erfolgreich verlaufen und ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Natürlich wird es ihm in der kommenden Zeit fehlen, mit uns auf dem Platz zu stehen – umso mehr ist er sich sicher, dass wir auch ohne ihn weiter Vollgas geben werden.

Lieber Keko, wir wünschen dir eine schnelle und vollständige Genesung. Komm stärker zurück – wir stehen hinter dir!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Neckartailfingen

Unser Trainer Jochen Uhl hat frühzeitig seine Zusage für die kommende Saison gegeben.

Sportlicher Leiter Dirk: „Die frühzeitige Zusage von Jochen freut uns sehr. Seine Arbeit, die Entwicklung der Mannschaft und das Miteinander im Team bestätigen den gemeinsamen Weg, den wir eingeschlagen haben. Wir sind froh, diese Kontinuität auch in der kommenden Saison fortzuführen.“

Jochen Uhl: „Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl. Die Jungs sind sehr wissbegierig, saugen alles auf und wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Zudem arbeitet das Team hinter dem Team sowie die Vorstandschaft mit vollem Engagement. Es herrscht ein familiäres, respektvolles Miteinander und auch der Umgang untereinander ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt.“

Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Entwicklung

