Oberliga: Spiele in Stendal und in Bautzen auch abgesagt

– Foto: Marwin Wolf

Der Spitzenreiter reist an – und allein diese Tatsache verändert die Temperatur eines Nachholspiels. Der SC Freital führt die Tabelle mit 37 Punkten aus 15 Spielen an (12-1-2, 31:8 Tore) und trägt damit das Etikett der Stabilität: wenige Gegentore, kaum Ausrutscher, klare Linie. Doch genau diese Rolle ist auch Last. Wer oben steht, spürt in jeder Minute, dass Verfolger nur darauf warten, dass die Spitze wackelt.

Für den VfB Auerbach 1906 ist dieses Heimspiel eine Mischung aus Mutprobe und Möglichkeit. Auerbach überwintert als Elfter mit 17 Punkten aus 13 Spielen (4-5-4, 18:19 Tore) und hat damit weniger Partien absolviert als viele Konkurrenten. Das Nachholspiel ist deshalb mehr als ein Bonus: Es ist die Chance, das Mittelfeld enger zu ziehen und sich Luft zu verschaffen. Mit einem Sieg würde Auerbach auf 20 Punkte kommen – und das würde im Gedränge der Tabelle spürbar helfen. Freital wiederum könnte bei drei Punkten auf 40 stellen und das Titeltempo weiter hochhalten. Es ist ein Duell, in dem sich das Gefühl von „oben“ und „unten“ permanent reibt: Freital will die Spitze sichern, Auerbach will beweisen, dass auch ein scheinbar klarer Tabellenblick keinen Spielausgang garantiert.