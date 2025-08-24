Oberliga-Sonntag live: Topspiele in Baumberg und Ratingen

In der Oberliga Niederrhein stehen am Sonntag die Topspiele zwischen Sportfreunde Baumberg und den ETB SW Essen sowie Ratingen 04/19 und dem SC St. Tönis an. Was Spieltag 2 außerdem bringt, erfahrt ihr hier.
Schon früh durfte der Aufsteiger an der ersten großen Sensation schnuppern. Hasan Akcakaya brachte die Hausherren vom Elfmeterpunkt in Führung und sorgte gleichzeitig für die ersten Kopfschmerzen der Auswärtsfahrer (3.). Homberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und fand durch den Ausgleich von Luca Thissen auch die richtige Antwort in Halbzeit zwei (56.). Doch daraufhin zeigte der VfL die gleiche kalte Schnauze, die auch schon für den Meistertitel in der Landesliga sorgte. Zunächst stellte Jochen Schumacher nach Vorarbeit von Sebastian Wilms den alten Vorsprung wieder her (70.), ehe Glayne Wago wenige Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit noch einmal nachlegte (84.). Mindestens für eine Nacht grüßt der Aufsteiger von der Spitze, sicherlich ein früher Hinweis darauf, wie eng das Feld in der Oberliga beieinander liegt.
VfL Jüchen-Garzweiler – VfB Homberg 3:1
VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen (87. Dragan Kalkan), Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (67. Alen Muratovic), Tobias Lippold (65. Benjamin Schütz), Nils Friebe (79. Glayne Wago), Merveil Tekadiomona (88. Miguel Jason Franz Bügler) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Heni Ben Salah, James Shepard (47. Ariyoh Yussuf Ayinla), Justin Walker, Kilian Schaar (76. Johann Noubissi Noukumo), Luca Thissen, Younes Mouadden, Razmik Khurshudyan, Emir Demiri (76. Julian Bode), Marcio Jordan Blank (46. Andres Gerardo Gomez Dimas) - Trainer: Stefan Janßen - Trainer: Fabian Schmidtke
Schiedsrichter: Matti Lambertz
Tore: 1:0 Hasan Akcakaya (3. Foulelfmeter), 1:1 Luca Thissen (56.), 2:1 Jochen Schumacher (70.), 3:1 Glayne Wago (84.)
Holzheim wartet weiterhin auf den ersten Treffer auf dem neuen Niveau. Nach dem torlosen Unentschieden gegen den 1. FC Kleve, reichte es auch gegen Meerbusch nicht für das erste Erfolgserlebnis. Stattdessen sorgte ein Volleykracher von Vincent Boldt für die kalte Dusche der Gäste (34.). Für eine Antwort hat es in der Folgephase nicht gereicht, letztlich fährt Meerbusch die ersten Punkte der neuen Saison ein.
TSV Meerbusch – Holzheimer SG 1:0
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Noah Korczowski, David Alexandre Alves Oliveira, Aaron Addo, Dion Gutaj (78. Enes Tekin), Yasin Bas, Francisco San Jose, Vincent Boldt (71. Ilyas Vöpel), Micah Cain (48. Reo Kamiyama), Pablo Ramm (90. Mattia Toni Klemen Majetic) - Trainer: Marcel Winkens
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Joel Aschenbroich (72. Emre-Ilhan Caraj), Arton Tolaj, Paul Wolf, Sakaki Ota, Jonas Theuerzeit (79. Amin Azdouffal), Oguz Ayan, Luca Busch Garcia (73. Abdelkarim Afkir) - Trainer: Jesco Neumann
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Vincent Boldt (34.)
3. Spieltag
Do., 28.08.25 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Do., 28.08.25 20:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Biemenhorst
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Blau-Weiß Dingden
Sa., 30.08.25 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - FC Büderich
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - 1. FC Kleve
So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: