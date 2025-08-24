Oberliga-Sonntag live: Topspiele in Baumberg und Ratingen

Schon früh durfte der Aufsteiger an der ersten großen Sensation schnuppern. Hasan Akcakaya brachte die Hausherren vom Elfmeterpunkt in Führung und sorgte gleichzeitig für die ersten Kopfschmerzen der Auswärtsfahrer (3.). Homberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und fand durch den Ausgleich von Luca Thissen auch die richtige Antwort in Halbzeit zwei (56.). Doch daraufhin zeigte der VfL die gleiche kalte Schnauze, die auch schon für den Meistertitel in der Landesliga sorgte. Zunächst stellte Jochen Schumacher nach Vorarbeit von Sebastian Wilms den alten Vorsprung wieder her (70.), ehe Glayne Wago wenige Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit noch einmal nachlegte (84.). Mindestens für eine Nacht grüßt der Aufsteiger von der Spitze, sicherlich ein früher Hinweis darauf, wie eng das Feld in der Oberliga beieinander liegt.

VfL Jüchen-Garzweiler – VfB Homberg 3:1

VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen (87. Dragan Kalkan), Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (67. Alen Muratovic), Tobias Lippold (65. Benjamin Schütz), Nils Friebe (79. Glayne Wago), Merveil Tekadiomona (88. Miguel Jason Franz Bügler) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Heni Ben Salah, James Shepard (47. Ariyoh Yussuf Ayinla), Justin Walker, Kilian Schaar (76. Johann Noubissi Noukumo), Luca Thissen, Younes Mouadden, Razmik Khurshudyan, Emir Demiri (76. Julian Bode), Marcio Jordan Blank (46. Andres Gerardo Gomez Dimas) - Trainer: Stefan Janßen - Trainer: Fabian Schmidtke

Schiedsrichter: Matti Lambertz

Tore: 1:0 Hasan Akcakaya (3. Foulelfmeter), 1:1 Luca Thissen (56.), 2:1 Jochen Schumacher (70.), 3:1 Glayne Wago (84.)

________________

Meerbusch versetzt HSG ersten Rückschlag