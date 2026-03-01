Oberliga-Sonntag live: Sonsbeck führt im Derby, Dingden bei St. Tönis

________________ Liveticker: Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg

Frintrop kam bereits früh hinter die sonst so sichere Jüchener Abwehrkette. Nach Flanke von der rechten Seite stand Timo Dapprich im Zentrum komplett blank und köpfte ins Eck (2.). Jüchen erwischte daraufhin sogar den nächsten Rückschlag. Nach feinem Steilpass in die Spitze war Leif Linnig auf und davon und spitzelte den Ball an Björn Nowicki ins Tor (16.). Chancenlos gab sich der VfL aber auch nicht.

Sebastian Wilms setze mit einem öffnenden Patrick Koronkiewicz ein, dessen scharfe Flanke von Merveil Tekadiomona ins Tor verlängert wurde (16.). Die Flanken wurden zum Erfolgsrezept. Diesmal fand Paul Gelber den Kopf des einlaufenden Yuta Inoue zum schnellen 2:2-Ausgleich (38.). Das Momentum schien nun eigentlich auf Seiten der Gäste zu liegen, doch erneut setzte es die kalte Dusche. Nach einem Ball ins Zentrum bekam Jüchen die Situation nicht bereinigt. Aus dem Gewusel kam Dominik Stukator zum Abschluss und brachte die Kugel auch mit etwas Glück vorbei an Nowick ins Netz (51.). Als der 30-Jährige daraufhin auch eine flache Hereingabe zum Doppelschlag ins Tor verlängerte (59.), war der anfängliche Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt. Ein zweites Mal gab Frintrop diesen auch nicht mehr aus der Hand, sammelt im Aufsteiger-Duell somit drei wichtige Zähler.

DJK Adler Union Frintrop – VfL Jüchen-Garzweiler 4:2

DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Leon Engelberg, Steffen Herzog, Nils van den Woldenberg, Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (77. Tim Bönisch), Elias Brechmann (90. Christian Büttner), Leif Sören Linnig (84. Linus Wissing), Tristan-Tell Ornot, Yannick Reiners, Dominik Stukator (77. Joel Zwikirsch) - Trainer: Marcel Cornelissen - Co-Trainer: Torben Grzenia - Co-Trainer: Matthias Potthoff

VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Justin Paul Francis (76. Miguel Jason Franz Bügler), Patrick Koronkiewicz (63. Tim Hintzen), Sebastian Wilms (87. Giovanni Multari), Tobias Lippold, Nils Friebe, Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue, Paul Gelber (56. Vincent Zajaczkowski) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Timo Dapprich (2.), 2:0 Leif Sören Linnig (16.), 2:1 Merveil Tekadiomona (24.), 2:2 Yuta Inoue (38.), 3:2 Dominik Stukator (51.), 4:2 Dominik Stukator (59.)

