Oberliga: So viel Tradition, Wucht und Ambition war selten

Sehen wir die beste Oberliga aller Zeiten? – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Es ist ein Satz, der schnell groß klingt, in diesem Fall aber ziemlich nah an der Realität liegt: Die Oberliga Niederrhein könnte in der Saison 2026/27 zur vielleicht besten Oberliga werden, die es seit ihrer Einführung gegeben hat. Denn nach aktuellem Stand deutet vieles auf eine Zusammensetzung hin, die sportlich, emotional und vom Zuschauerinteresse her außergewöhnlich wäre. Die Liga bekäme nicht nur mehrere Schwergewichte, sondern auch eine Breite an ambitionierten Vereinen, wie sie auf diesem Niveau selten ist.

Dazu kommt die Fortuna Düsseldorf U23, die wegen des Abstiegs der Profis aus der 2. Bundesliga zwangsweise aus der Regionalliga West absteigen müsste. Sportlich könnte gerade diese Mannschaft zum neuen Powerhouse der Liga werden. Es ist naheliegend, dass Fortuna alles daransetzen würde, die zweite Mannschaft möglichst schnell wieder nach oben zu führen - vor allem dann, wenn parallel auch die Profis den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga anpeilen. Eine U23 eines großen Profiklubs, die unter Zugzwang steht, verändert das Kräfteverhältnis einer Oberliga erheblich. Aber: Ein Aufstieg kann nur funktionieren, wenn die Profis ebenfalls aufsteigen.

Im Zentrum stehen dabei natürlich die großen Namen. Der KFC Uerdingen gehört ohnehin zu den Traditionsvereinen des Niederrheins und würde auch in der kommenden Saison wieder zu den Klubs zählen, die automatisch eine gewisse Fallhöhe mitbringen. Noch größer wird die Strahlkraft durch den Wuppertaler SV, der als Absteiger aus der Regionalliga West in die Liga kommt. Allein die Duelle zwischen Uerdingen und Wuppertal hätten für Oberliga-Verhältnisse eine enorme Wucht - vor allem dürften diese Duelle echte Kassenschlager wie Sicherheitsspiele werden.

Die besondere Stärke dieser möglichen Oberliga liegt aber nicht nur in den ganz großen Namen. Sie liegt vor allem in der Tiefe. Aus dem aktuellen Titelrennen bleibt voraussichtlich einer der beiden Topklubs in der Liga: Entweder Ratingen 04/19 oder der VfB 03 Hilden steigt auf, der jeweils andere würde nach aktuellem Stand ein weiterer hochkarätiger Kandidat für die kommende Spielzeit bleiben. Beide haben in dieser Saison gezeigt, dass sie in der Lage sind, über Monate hinweg ganz oben mitzuspielen.

Auch die SSVg Velbert wird als Regionalliga-Absteiger eine wichtige Rolle spielen. Velbert bringt Erfahrung, Struktur und den Anspruch mit, nicht dauerhaft fünftklassig zu bleiben. Zusammen mit Uerdingen, Wuppertal und Fortuna II entstünde damit eine Spitzengruppe, die schon auf dem Papier außergewöhnlich klingt.

Dahinter stehen mit dem SC St. Tönis 1911/20 und der SpVg Schonnebeck zwei Vereine, die längst bewiesen haben, dass sie nicht nur solide Oberligisten sind, sondern jederzeit in der Lage sein können, oben anzuklopfen. Schonnebeck hat mit deutlichen Ergebnissen gegen Topteams gezeigt, welche Wucht in dieser Mannschaft steckt. St. Tönis wiederum hat sich im oberen Tabellendrittel etabliert und darf zudem über den Niederrheinpokal und den möglichen DFB-Pokal-Traum zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen.

Auch der TSV Meerbusch, Blau-Weiß Dingden und der ETB Schwarz-Weiß Essen werden der Liga Qualität geben. Meerbusch besitzt seit Jahren das Potenzial, in einzelnen Phasen sehr gefährlich zu werden. Dingden hat als Aufsteiger gezeigt, dass man sich nicht verstecken muss. Der ETB wiederum bleibt ein Name, der in dieser Liga immer Gewicht hat. Dahinter würden Teams wie SV Sonsbeck, Holzheimer SG, Ex-Meister Sportfreunde Baumberg, DJK Adler Union Frintrop, VfL Jüchen-Garzweiler und 1. FC Monheim eine Liga komplettieren, in der selbst das Mittelfeld unbequem und schwer zu bespielen wäre. Das gilt auch für den VfB Homberg, den FC Büderich und den 1. FC Kleve, die noch um den Ligaverbleib kämpfen.

Gerade das macht den Reiz aus: 2026/27 könnte keine Saison werden, in der zwei oder drei Favoriten einsam vorneweg marschieren. Vielmehr deutet sich ein Feld an, in dem mehrere Vereine berechtigte Ambitionen hätten, in dem aber auch vermeintlich kleinere Klubs Woche für Woche Punkte kosten könnten. Die Fallhöhe wäre enorm.

Aufsteiger bringen zusätzliche Farbe in die Liga

Dazu kommen die Aufsteiger aus der Landesliga. Mit der 1. Spvg Solingen-Wald 03 steht ein Klub fest, der nicht einfach nur hochkommt, um dabei zu sein. Solingen bringt Perspektive und den mittelfristigen Traum von der Regionalliga West mit. Genau solche Vereine tun einer Oberliga gut, weil sie sportliche Ambition mit einem klaren Umfeld verbinden. Auch beim Zuschauerinteresse dürfte Solingen eine Bereicherung sein.

In der Gruppe 2 ist die Lage noch nicht endgültig entschieden. Der SV Budberg liegt aktuell vorne und wäre ebenfalls ein spannender Aufsteiger, nicht zuletzt wegen seiner Anhängerschaft. Budberg würde viele Fans mitbringen und der Liga eine zusätzliche emotionale Note geben. Allerdings kämpft auch der SV Scherpenberg noch um den Aufstieg und hat tabellarisch sogar den Vorteil, weil noch zwei Spiele ausstehen, während Budberg nur noch einmal antreten muss. Scherpenberg arbeitet seit Jahren auf diesen Schritt hin und wäre ebenfalls ein Verein, der die Oberliga mit Ehrgeiz und regionaler Spannung bereichern würde.

Unabhängig davon, wer am Ende hochkommt: Die Aufsteiger würden nicht als bloßes Beiwerk in diese Liga gehen. Genau das passt ins Gesamtbild einer Saison, die auf dem Papier extrem dicht, extrem namhaft und extrem reizvoll wirkt.

Eine Liga mit Regionalliga-Flair

Wenn diese Konstellation tatsächlich so eintritt, hätte die Oberliga Niederrhein 2026/27 stellenweise Regionalliga-Flair. KFC Uerdingen gegen Wuppertaler SV, Wuppertal gegen Fortuna II, Uerdingen gegen Velbert, Hilden oder Ratingen gegen Schonnebeck, Solingen gegen Traditionsklubs - das wären Partien, die Aufmerksamkeit weit über die jeweilige Stadtgrenze hinaus erzeugen könnten. Noch stehen einige Entscheidungen aus, doch der aktuelle Stand reicht schon aus, um eines festzuhalten: Diese kommende Saison hätte das Potenzial, außergewöhnlich zu werden.

Sportlich wäre sie brutal, weil sich mehrere Vereine mit Aufstiegsanspruch gegenseitig Punkte nehmen würden. Emotional wäre sie stark, weil Traditionsklubs, ambitionierte Aufsteiger und regionale Rivalitäten zusammenkämen. Und für die Zuschauer wäre sie ein Geschenk, weil Woche für Woche Spiele auf dem Programm stehen könnten, die sich nicht nach normalem Oberliga-Alltag anfühlen.

Vielleicht ist der Begriff „beste Oberliga aller Zeiten“ groß. Aber wenn Fortuna Düsseldorf U23, Wuppertaler SV, SSVg Velbert, KFC Uerdingen, Ratingen oder Hilden, St. Tönis, Schonnebeck und gierige Aufsteiger Solingen und wie Budberg oder Scherpenberg tatsächlich gemeinsam in einer Liga stehen, dann ist er zumindest nicht übertrieben. Dann bekommt der Niederrhein eine Oberliga, die in ihrer Mischung aus Tradition, Druck, Qualität und Geschichten kaum zu übertreffen ist.

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