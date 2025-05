Oberliga: So steigen Holzheim, Remscheid, Kosova oder Solingen auf

Das Aufstiegsrennen der Landesliga, Gruppe 1, gehört ebenso wie das Titelrennen in der Oberliga Niederrhein zu den spannendsten am Niederrhein. Die Holzheimer SG verlor in der Vorwoche noch das Topspiel gegen den FC Kosova, der nun aber gepatzt hat. Daneben hoffen auch der FC Remscheid und DV Solingen auf den Aufstieg in die Oberliga. Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag.